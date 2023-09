Poste, aperture anche di pomeriggio Come prenotarsi online in diciassette uffici Poste Italiane comunica che tutti gli Uffici Postali della provincia di Arezzo sono tornati ad essere disponibili per la cittadinanza con orario continuato, dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05. Possibilità di prenotazione da remoto. Servizi: bollettini, versamenti, prelievi, F24, posta e pacchi, carta PostePay, energia e telefonia, buoni e libretti.