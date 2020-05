Arezzo, 4 maggio 2020 - Al San Donato per altre patologie, prima positive e poi negative al Covid. Si ripete nel giro di 24 ore un caso simile a quello che si era verificato ieri in Valdarno. Dei tamponi positivi che poi ad un successivo controllo risultano negativi.

Ecco la nota della Asl. "Erano ricoverate all'ospedale di Arezzo per altre cause ma, ad un primo esame con tecnica Diasorin, sono risultate positive al Covid. Al secondo esame è invece emersa la loro negatività.

Le due pazienti restano quindi in ospedale per il trattamento della patologia all'origine del ricovero ma dovranno comunque rimanere nelle attuali condizioni di stretto isolamento per 14 giorni.

Ai loro contatti è già stata concessa l'autorizzazione a lasciare, ovviamente nei limiti delle ordinanze, le loro abitazioni. La Direzione Sanitaria ha attivato sull’accaduto una indagine interna".