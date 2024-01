Posa della fibra ottica. Scattano i lavori in via Calamandrei

Lavori ai cavi in fibra ottica comporteranno da domani al 1 febbraio il divieto di sosta con rimozione in via Piero Calamandrei dal civico 210 all’intersezione con via Giuseppe Toniolo, dalle intersezioni con via della Fiorandola, via Ernesto Rossi, via Giulio Pastore e via Piero Gobetti per una lunghezza di 4 metri, all’altezza dei civici 31, 44, 112, 132, 154, 175, 183, 255 sempre per una lunghezza di 4 metri. Orario 8,30 - 17,30. Attenzione anche nei medesimi punti al restringimento della carreggiata.