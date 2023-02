Portoni e serramenti fino a Cinecittà: festa per i settant’anni della ditta Corezzi

BIBBIENA

Quasi 70 anni di artigianato al servizio del territorio: il sindaco Vagnoli porta un riconoscimento alla ditta Pasquale Corezzi. L’azienda che si trova a Soci e nata nel 1957, in questi anni si è infatti sviluppata e si è fatta conoscere producendo portoni, scorrevoli, serrande avvolgibili, anche in luoghi importanti come Cinecittà, le Ferrovie dello Stato e la Fiat. Si tratta sicuramente di un vero e proprio fiore all’occhiello per la vallata tanto che anche la Baraclit fa sempre riferimento a questo piccolo laboratorio delle meraviglie.

"Ogni riconoscimento che portiamo nel territorio alle attività più longeve – dice il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli (nella foto col responsabile dell’azienda) – racchiude una storia diversa e queste storie insieme rappresentano la forza del nostro territorio che intendiamo celebrare per rafforzare il racconto giornaliero che facciamo del nostro bellissimo Casentino e per accrescere la consapevolezza delle nostre giovani generazioni".