Portiere e angelo del fango: "Abbiamo vissuto un dramma". Fedele e l’emergenza maltempo

di Francesco Tozzi

TERRANUOVA

Quella di Giona Fedele, portiere del Terranuova Traiana, è la storia dei tanti angeli del fango che in questi giorni si stanno dando da fare nelle zone alluvionate della Toscana centrale. Lui vive in provincia di Prato e durante la settimana, una volta uscito da lavoro, sale in macchina, direzione stadio Matteini, per allenarsi assieme ai propri compagni di squadra. Ad oggi è l’estremo difensore che ha subìto meno gol nel girone B del campionato di Eccellenza, soltanto quattro dall’inizio della stagione. "Siamo tutti contenti di questo primato e speriamo di mantenerlo, anche se l’importante alla fine è fare punti" spiega. Lo scorso fine settimana la routine quotidiana è stata bruscamente stravolta dalla tempesta, che ha devastato la piana fiorentina e il litorale toscano. Come tanti ha indossato stivali e guanti ed è sceso in strada per aiutare chi ha perso tutto. "Abito a Montemurlo, uno dei comuni più colpiti dall’ondata di maltempo. Fortunatamente la mia abitazione non ha registrato particolari danni, però posso dire che a casa di mia sorella e di alcuni amici la situazione era molto più grave. Chi vive a piano terra è stato fortemente danneggiato: case e garage completamente allagati, tantissime le automobili da buttare. Fin da subito abbiamo avvertito la pericolosità della perturbazione".

Come ha affrontato questa emergenza?

"Venerdì e sabato siamo stati impegnati a togliere l’acqua e il fango dai pian terreni delle case e dagli scantinati, sia di conoscenti, parenti e vicini di casa. Poi è stata la volta di mobili, divani e letti, insomma tutto ciò che si era sciupato e non era più recuperabile. Ci siamo trovati a trasportare anche intere cucine. Domenica, infine, insieme ad un gruppo di amici, abbiamo utilizzato un camion per caricare tutti i rifiuti".

E poi come vi siete mossi?

"Il materiale era rimasto ammassato ai bordi delle strade, quindi c’era bisogno di ripulire il prima possibile e portare le cose da buttare in appositi punti di raccolta messi a disposizione proprio in occasione di questa emergenza".

E adesso?

"Da un lato confidiamo che il tempo migliori, in modo da consentirci di salvare il salvabile e ricostruire i nostri paesi. Purtroppo in questi giorni continua a piovere e questo non facilita le operazioni".

Cosa ti resta di questa esperienza?

"Ho visto una grandissima mobilitazione di volontari, soprattutto privati cittadini e ragazzi che hanno trascorso intere giornate a rimboccarsi le maniche per gli altri".

Avete svolto un ruolo importante.

"Non ho fatto niente di speciale, semplicemente quello che quasi tutti hanno fatto nella mia zona. Sono convinto che riusciremo ad uscire fuori da questo dramma".