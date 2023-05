"Porterò al traguardo le opere che ho già promesso e progettato" I pilastri? "La scuola media e la ristrutturazione del borgo Santo Belfiore"

Cosa l’ha spinta a candidarsi a sindaco di Capolona? "L’idea è venuta fuori nel corso della legislatura comunale. L’obiettivo è quello di concludere i tanti progetti portati avanti e ad un passo da essere realizzati. Abbiamo vissuto infatti un periodo molto particolare, l’anno e mezzo del Covid che ci ha bloccati e impegnati nell’emergenza sanitaria ed il periodo successivo che è stato forse ancora più difficile con l’impennata dei prezzi e tanti altri problemi. Tutti fattori che hanno rallentato un po’ l’attività di tutte le amministrazioni".

Qual è il suo programma?

"Innanzitutto completare le opere che avevamo promesso ai cittadini. Prima tra tutte la nuova scuola media, che sarà pronta nella primavera del 2024. E poi altri progetti per i quali tra l’altro abbiamo già i finanziamenti, come per la nuova scuola elementare e per il punto mensa. Poi una grande attenzione al territorio e al turismo. Abbiamo già fondi per la ristrutturazione del borgo Santo Belfiore e per tutta la zona di Torre Belfiore, dove già abbiamo fatto importanti interventi. Un luogo che con la recente scoperta dell’antico castello ha acquistato un’importanza sempre maggiore. Abbiamo già creato un’app con percorsi turistici nel nostro territorio e la vorremmo incrementare sempre di più per invogliare gli stranieri a venire a Capolona".

Come è composta la sua lista?

"Futuro per Capolona è il proseguimento della lista di cinque anni fa. Ci sono consiglieri comunali e assessori uscenti. In più abbiamo inserito nella lista sei elementi nuovi, tutti giovani che svolgono attività legate al mondo del turismo".

Sonia Fardelli