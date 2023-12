Porta Romana con le luci spente: "Noi emarginati anche per Natale"

di Claudio Roselli

"Come Porta Romana, ci ritroviamo emarginati anche per Natale. A Porta Fiorentina, oltre alla piccola giostra, c’è anche l’albero illuminato e poi i mercatini, che sono nati proprio nel nostro rione, ora arrivano fino all’incrocio con via Giovanni Buitoni; nel tratto restante di corso non c’è nulla". A parlare sono due esercenti, Roberto Zanchi ed Ermanno Salerno, che hanno l’attività economica in piazza Santa Marta proprio a ridosso dell’antico accesso al quartiere storico . Zanchi è titolare di una rosticceria trattoria e Salerno di un bar che fa spigolo con via XX Settembre; entrambi i locali hanno davanti la chiesa di Santa Marta, di grande richiamo durante le festività perché qui la rionale di Porta Romana vi allestisce ogni anno il grande presepio. I due operatori invitano chi di competenza a non dimenticarsi di questa fetta importante del centro storico cittadino, caratterizzata da palazzi e scorci pregevoli.

"Comprendiamo bene il fatto che sul tratto di corso vicino ai nostri due esercizi non vi siano purtroppo più negozi – proseguono Zanchi e Salerno – e allora invitiamo a investire e a credere di più su Porta Romana. La stessa presenza del presepio, che indubbiamente attira visitatori perché ogni volta i volontari della rionale cambiano ambientazione alla natività, si limita però a questo: non vi è un albero illuminato e addobbato nella piazza, come finora c’era sempre stato, anche se poi vi sono le luminarie sospese. Risultato: la gente viene qui solo per fermarsi nei due bar e per consumare un pasto nella trattoria, non per girare dentro Porta Romana". Anche per ciò che riguarda gli eventi, Zanchi e Salerno evidenziano un aspetto. "Abbiamo organizzato serate musicali per ravvivare la zona spendendo di tasca nostra. Non che vogliamo soldi, ma che almeno vi sia una collaborazione delle pubbliche istituzioni quando decidiamo di fare qualche iniziativa a beneficio della città". Da entrambi, esce poi in forma ironica una battuta: "Il versante nel quale ci troviamo lo abbiamo ribattezzato ‘zona ostile’, perché il passeggio arriva fino all’altezza della biblioteca e snobba questo ultimo versante. Se il motivo è dovuto all’assenza di negozi e se il problema di Porta Romana è sentito, una soluzione sarebbe quella di incentivare l’apertura di attività nei locali vuoti. Qui c’è infine anche una società rionale: magari sarebbe il caso di tenersi più in contatto per cercare di risolvere insieme o di formulare proposte valide per il quartiere".