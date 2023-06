Porta Fiorentina va sul Velluto Pes dedica la vittoria a Federica

di Simona Santi Laurini

Le attese sono state rispettate. Il tutti contro tutti della vigilia non avrebbe potuto essere più azzeccato per delineare i contorni del Palio dei Rioni a Castiglion Fiorentino, che vede trionfare il Terziere di Porta Fiorentina con Dino Pes detto Velluto su Abracadabra, il cavallo della scuderia senese di Giuliano Sampieri che aveva vinto anche il palio dello scorso anno con i giallorossi di Porta Romana, montato da Andrea Chessa. E così, gli arancioverdi di Federico Golini mettono la freccia e si portano a 15 trofei vinti, salutando gli avversari che restano al palo. Un Palio che tutto il rione, dirigenza compresa, dedica a Federica Canneti, la 22enne rionale arancioverde che ha perso la vita lo scorso ottobre a Vitiano in un incidente stradale.

Veniamo alla corsa. Lo steccato se lo guadagna al sorteggio Porta Romana che piazza Antonio Siri detto Amsicora su Bosea. A seguire, il sorteggio indica il Cassero che sceglie Adrian Topalli su Zenia Zoe per la seconda posizione. Poi, il cerchio dei primi tre si chiude con Dino Pes, fortemente favorito. A ruota, di nuovo i colori giallorossi con Andrea Chessa detto Nappa II su Assueoro, poi Valter Pusceddu soprannominato Bighino con Ultimo Baio e infine Carburo al secolo Giosuè Carboni su un altro fuoriclasse, Vankook.

La cronaca: due sole le mosse, la prima lunghissima, con il mossiere Andrea Calamassi determinato a far rispettare le regole, tanto che alle 19.30 decreta la fine delle strategie del Cassero, relegando Adrian Topalli alla seconda linea, fuori dalla mossa, per il comportamento del cavallo, più nervoso degli altri con qualche calcio di troppo. Alle 19.45, la prima mossa e da lì, i giochi si ridelineano con Pusceddu, in lotta in particolare con Chessa. Tra i due litiganti, il terzo gode e il terzo è Dino Pes che decide di "forzare" leggermente il canapo, dando il via ad Abracadabra che si invola verso la vittoria per gli arancioverdi. La giornata è iniziata con la benedizione nella Chiesa del Rivaio del cencio del palio disegnato da Francesca Tosca Robicci, che ha voluto interpretare la Madonna delle Grazie a cavallo. Poi il momento ufficiale della segnatura di cavalli e fantini in Comune, quest’anno alla presenza della madrina Adriana Volpe che ha espressamente richiesto di prendere parte a ogni tappa della giornata. E infatti, puntualissima, si è presentata anche nel terrazzino che affaccia sulla piazza, da dove ha salutato il pubblico.

Preparatissima, Adriana Volpe ha espresso il suo apprezzamento per la bellezza della sfilata. "Siete bellissimi, oltre 400 persone che rappresentano i colori del proprio rione". Poi, tutti nel tondo di piazzale Garibaldi. Nella tribuna d’onore, accanto alla madrina Adriana Volpe, anche l’ambasciatore italiano nel Principato di Monaco Giulio Alaimo e il Ct della nazionale di ciclismo, il castiglionese Daniele Bennati.