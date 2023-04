Porta Fiorentina ospita il primo appuntamento

CASTIGLION FIORENTINO

Dopo l’esposizione in piazza Garibaldi di un’auto incidentata completamente distrutta, prosegue la campagna sulla sicurezza stradale organizzata dall’amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino. Oggi ci sarà infatti il primo appuntamento con l’associazione Dog. Di fronte a Porta Fiorentina, all’ingresso del paese, gli operatori di strada allestiranno una postazione dove distribuiranno non solo materiale informativo sugli effetti dell’alcol, quindi anche sulla guida, ma anche materiale di prevenzione, cioè pre test. I ragazzi che vorranno potranno poi sperimentare quelli che sono gli effetti fisici dovuti all’abuso di alcol attraverso occhiali di simulazione: indossandoli dovranno infatti affrontare un percorso a ostacoli ideato proprio dall’associazione Dog. Infine, sarà anche utilizzato un simulatore di guida. L’appuntamento farà il bis il prossimo 15 aprile. Intanto però la campagna di sensibilizzazione si andrà a snodare anche tra le scuole dell’istituto superiore Giovanni da Castiglione e delle medie Dante Alighieri.

Gli studenti infatti incontreranno in due momenti o l’associazione "Andrea Nardini" e l’Associazione italiana familiari e vittime della strada."La strada è di tutti ed è per questo che bisogna adottare comportamenti adeguati per non mettere in pericolo di vita gli altri e noi stessi. L’attività dell’associazione Dog fa capire in modo reale gli effetti fisici sul nostro organismo dopo l’abuso di alcool e uso di droghe. Riconoscere quando si vive uno stato alterato può, del resto, scongiurare eventuali incidenti stradali" dichiara l’assessore al sociale, Stefania Franceschini.