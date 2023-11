Porta Fiorentina: Castellucci e la possibile svolta al femminile

CASTIGLION FIORENTINO

Domani sera è convocato il neoeletto Consiglio Generale del Terziere di Porta Fiorentina. Non sarà una semplice prima seduta di insediamento come normalmente avviene, perché questa volta i quindici consiglieri arancioverdi saranno chiamati ad esprimere un Priore. Sì perché nessuno si è candidato per questo ruolo e, da regolamento, il vertice rionale verrà scelto e nominato dal Consiglio, regolarmente eletto. Peseranno i voti ottenuti oppure prevarrà l’esperienza. Questi ed altri interrogativi aleggiano tra i rionali, freschi della vittoria del Palio 2023, che non è bastata a tenere a bada certi mal di pancia, confermano i bene informati. Partirà dunque un nuovo corso e, al momento, non è dato sapere sotto quali auspici.

Andando a vedere tra i consiglieri, il record di preferenze se lo è aggiudicato Marco Frappi, seguito da Nicolas Concettoni e Gloria Castellucci (nella foto), che potrebbe dare la svolta al femminile.

S.S.L.