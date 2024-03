Porcinai, mercato della droga: "Roba" sintetica nello zaino

di Gaia Papi

AREZZO

Due fermati, uno finisce in manette per spaccio. E’ il risultato dell’operazione effettuata ieri mattina dalla polizia di Stato nella zona dei giardini Porcinai. Un’operazione di controllo intensificata, ieri anche con l’ausilio del reparto prevenzione crimine di Firenze. Intorno alle 9 due volanti sono arrivate in zona. Scesi dalle auto i poliziotti hanno fermato due uomini, entrambi italiani.Dalla perquisizione personale è emerso che lo zainetto di uno dei due, aretino, conteneva droga sintetica, confezionata in bustine accuratamente sigillate, in una quantità tale da escluderne l’uso personale. Nel frattempo sul posto arrivava anche la squadra Mobile. A quel punto, nonostante le reticenze di uno dei sottoposti a fermo che avrebbe voluto attendere l’arrivo del proprio avvocato, i due sono stati accompagnati in questura. Per l’aretino sono scattate le manette con l’accusa di spaccio. Quello andato in scena ieri mattina ai giardini Porcinai è solo l’ultimo epispdio in una zona che, da tempo, chiede maggiore sicurezza. La chiedono i residenti, come i commercianti che lamentano la presenza di gruppetti dediti allo spaccio, al consumo di droga oltre che autori di piccoli reati. "La sera evito di passarci. La zona è troppo buia ed è frequentata da strani giri, pericolosi" ci spiegano i commercianti.

"Ogni giorno qua accade qualcosa, che sia una rissa, un furto. Lo spaccio poi è all’ordine del giorno". Rabbia e preoccupazione viaggiano all’unisono. Tanto che, qualche settimana fa Confesercenti-Confcommercio avevano chiesto, e ottenuto, un incontro in Prefettura, dopo aver raccolto le preoccupazioni dei commercianti di viale Michelangelo, via Guido Monaco, via Spinello, via Niccolò Aretino e strade limitrofe. "Abbiamo avuto rassicurazioni" avevano spiegato i vertici delle due associazioni di categoria "sul fatto che saranno aumentati i servizi di pattugliamento e di controllo a vantaggio della sicurezza e del decoro della zona.

Inoltre, in attesa dell’avvio dei lavori per la riqualificazione dei giardini Porcinai, l’amministrazione comunale effettuerà interventi di manutenzione per implementare nelle aree più ‘a rischio’ l’illuminazione e il sistema di videosorveglianza, con l’installazione di 11 nuove telecamere ad alta risoluzione. La prima, predisposta per una visione a 360 gradi, sarà installata già nelle prossime settimane in piazza della Repubblica". E proprio della riqualificazione urbana e sociale dei Porcinai gli amministratori parleranno domani in occasione della presentazione del progetto di ristrutturazione.