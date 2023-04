Poppi investe sulle scuole Lavori da 300 mila euro e nuovi spazi per i bambini

Rinnovo degli arredi, ampliamento degli spazi e promozione di nuovi servizi e progetti: il comune di Poppi investe nelle scuole. Nel mese di giugno infatti prenderà il via il progetto, già finanziato con 300mila euro, relativo all’ampliamento della scuola dell’infanzia Torricella dove è prevista l’apertura di una quarta sezione con la possibilità per i bambini di pranzare tutti insieme in un unico ambiente.

"Oltre all’ampliamento della struttura, rinnoveremo le sezioni con nuovi arredi – ha spiegato la responsabile della scuola Valentina Cappuccini – stiamo portando avanti progetti di stimolo e crescita che comprendono attività motorie e attività di gioco danza, oltre a percorsi di rinforzo della lingua inglese legati a progettazioni annuali". Proprio in questi giorni nella scuola dell’infanzia La Torricella prende il via il progetto di educazione alimentare "Bombe di semi", che punta a far riconoscere e sperimentare nuovi alimenti, scoprirne le caratteristiche, verbalizzare i nomi dei cibi utilizzati, assaggiare consistenze diverse, sapori, forme e colori di alimenti. Il progetto da settembre sarà inoltre introdotto anche negli altri ordini di scuole.

"Il progetto che abbiamo accolto e promosso con entusiasmo, prevede la realizzazione di vere e proprie bombe di semi, con terriccio e argilla, da poter piantare in classe oppure da lasciare nelle aiuole e zone incolte del paese per poter vedere nascere fiori utili al nostro ecosistema – ha spiegato l’assessore alla scuola Giovanna Tizzi – stiamo investendo molto nelle nostre scuole, sia da un punto di vista strutturale che di offerta formativa". A giugno è prevista anche la realizzazione di un altro ampliamento scolastico, ovvero quello che riguarderà il vicino asilo nido.

Quest’ultimo con 420 mila euro di investimento sarà così in grado di accogliere un numero maggiore di bambini, eliminando o comunque riducendo le liste di attesa. Potranno essere accolti anche bambini dai 6 mesi grazie all’attivazione di un nuovo servizio riservato ai lattanti che permetterà alle famiglie di iscrivere al nido comunale anche i neonati che non hanno ancora compiuto un anno di età.