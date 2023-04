Ponte pasquale da tutto esaurito Il ritorno in massa degli americani

di Laura Lucente

Il tutto esaurito è arrivato. Anche il portale booking attesta il 95% di strutture ricettive occupate per tutto il periodo pasquale con pochissime camere libere e in strutture alberghiere di fascia medio alta. La Pasqua in terra etrusca segna la vera ripartenza turistica della città. Il flusso di visitatori si registra già da metà settimana con il grosso degli arrivi proprio nella giornata di ieri. "Arriviamo a Pasqua dopo un mese di marzo positivo" conferma Denyse Perathoner, titolare del servizio e dell’agenzia Togheter in Tuscany che gestisce per conto del comune anche l’info point turistico di piazza Signorelli. "Abbiamo notato già nelle precedenti settimane un ritorno consistente di visitatori anche dalle località estere, si notano in particolare crescite fra est Europa e Spagna. Buona anche la provenienza fra coloro che risiedono nelle strutture in prossimità di Cortona, come quelle del Trasimeno".

Non mancano come sempre gli italiani, che in questo ponte pasquale sono la fascia di turismo più gettonata in città. Gli operatori segnalano anche il ritorno degli americani, che stanno tornando in maniera importante soprattutto in questa primavera. La città etrusca, però, soffre la indisponibilità di alcune aree di sosta. Il cantiere in piazza del Mercato, nel periodo pasquale, sta creando qualche disagio, anche se il Comune è corso ai ripari con l’apertura, ormai nemmeno troppo straordinaria, del viale alberato del parterre. Scelta necessaria visto l’afflusso, che, però, torna a far discutere dato che viene così sottratto alla passeggiata il polmone verde del centro. Mancano anche collegamenti urbani di autobus che, sia nella giornata di pasqua che in quella di pasquetta, facciano la spola tra le stazioni dei treni e il centro città.

"Esprimiamo soddisfazione per le presenze di visitatori – conferma l’assessore al turismo e vicesindaco Francesco Attesti – basti pensare che le temperature di questi giorni non sono certamente incoraggianti. Grazie al nostro infopoint turistico siamo in grado di lavorare ad una profilazione dei visitatori ancora più accurata, questo ci consente di lavorare con approfondimenti mensili su dati puntuali riguardo opinioni e bisogni di chi sceglie Cortona come meta delle proprie vacanze". Dallo scorso weekend il museo è tornato ad esercitare l’orario esteso con apertura dalle 10 alle 19. "Anche su questo fronte – sottolinea ancora Attesti – abbiamo dei numeri confortanti in vista delle prossime novità come l’inaugurazione delle Sale Egizie fra poche settimane e la mostra Signorelli 500 dal 23 giugno".