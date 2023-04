Ponte di Vaggio e rotatoria: "Lavori fermi"

Viabilità e sicurezza. Argomenti affrontati a Castelfranco Piandiscò, durante l’ultimo consiglio comunale dell’11 aprile scorso, dai rappresentanti del gruppo "Democratici" Gian Carlo Vecchi e Michele Rossi(nella foto), che hanno chiesto alla giunta Cacioli, innanzitutto, di sbloccare e riprendere i lavori per il Ponte di Vaggio, al momento sospesi a causa di un contenzioso con la ditta appaltatrice. In seconda istanza è stata sottolineata la necessità di riprendere l’iter di approvazione per la nuova rotatoria a sud di Faella, intervento atteso da anni per mettere in sicurezza la viabilità lungo la provinciale e l’ingresso all’abitato della frazione. "Sempre per rimanere in tema – hanno aggiunto Vecchi e Rossi – vogliamo segnalare lo stato di generale abbandono delle strade montane, della sentieristica e il degrado di buona parte della viabilità comunale interessata dagli scavi per la rete fognaria e la fibra ottica e ancora in attesa di adeguati ripristini del manto stradale". Infine i consiglieri del gruppo consiliare hanno voluto sottoporre all’attenzione del Sindaco Cacioli e della giunta le sollecitazioni ricevute dai cittadini residenti nella zona degli Urbini, che da anni sono in attesa di un servizio idrico, ricordando che, nel 2023, una zona nevralgica situata tra tre comuni – Figline e Incisa Valdarno, San Giovanni Valdarno, Castelfranco Piandiscò – che risulta ancora priva di impianto per l’acqua potabile. Una situazione che deve essere affrontata e risolta.