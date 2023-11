Ponte di Piantravigne, corsa finale: "L’inaugurazione a inizio gennaio"

"Contiamo di poter inaugurare l’infrastruttura i primi giorni del 2024". Mauro Di Ponte indica già una data precisa per il taglio del nastro del nuovo ponte in cemento armato di Piantravigne, che sorgerà all’ingresso sud-est del centro storico della frazione. Il vicesindaco di Terranuova ha fatto il punto della situazione a circa due mesi dall’inizio dell’intervento, con i lavori di consolidamento della struttura che stanno procedendo nel rispetto del cronoprogramma. Dopo le festività, dunque, si potrà riaprire alla viabilità. "L’importo complessivo dell’intervento - ha spiegato - è di 505 mila euro, di cui 230 mila finanziato con risorse comunale e 275 mila euro con finanziamento pubblico a valere su fondi Pnrr. Il ponte oggetto dell’intervento fu realizzato e collaudato negli anni ’50 e da allora l’infrastruttura non aveva mai visto una manutenzione così importante tesa al suo consolidamento e miglioramento estetico e funzionale".

Allo stato attuale sono stati demoliti i parapetti esistenti ed è stato rimosso il manto stradale e il calcestruzzo ammalorato. Adesso si procederà con la realizzazione di una nuova soletta in cemento armato allo scopo di ripartire in maniera più efficace il carico sull’impalcato e consentire un adeguato ancoraggio della barriera bordo ponte che sarà in legno ed acciaio. È previsto inoltre il rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale, con l’aggiunta di un nuovo palo di illuminazione all’inizio del ponte dal lato di via delle Cave e sostituzione del palo di illuminazione esistente lato via Setteponti. "Questo intervento di consolidamento del viadotto - ha sottolineato l’ingegner Stefano Lignoli - vedrà una struttura in cemento armato costituita da quattro campate, due spalle laterali e tre pile centrali.

Verranno ripristinate le parti degradate e l’impalcato sarà leggermente allargato per collocare le nuove protezioni bordo ponte con corrimano". Il cantiere ha aperto i battenti il 22 agosto e si chiuderà in prossimità del Natale, in modo da permettere l’inaugurazione ad anno nuovo. Durante questi mesi la struttura è stata interdetta al traffico di pedoni e veicoli, con limitazioni alla sosta nel parcheggio di accesso al paese dal fondovalle. Qui è sorto il campo base dell’impresa che si occupa del restauro. Ai cittadini è stata chiesta un po’ di pazienza, in vista del risultato finale, visto che per raggiungere l’abitato del piccolo borgo incastonato tra le balze del Valdarno si dovrà percorrere esclusivamente la Setteponti, da Malva o da Castelfranco.