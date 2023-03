Ponte di Piantravigne Avanti con i lavori

TERRANUOVA

Passo in avanti per la ristrutturazione del ponte di Piantravigne, la frazione terranuovese terrazza naturale sulle Balze del Valdarno. E’ stata espletata la gara per l’aggiudicazione dei lavori e individuata e proposta l’impresa che dovrà occuparsi delle opere di consolidamento di un’infrastruttura fondamentale per il paese. Si tratta di una ditta della provincia di Caserta che ha applicato un ribasso del 23,55 per cento rispetto alla quota di partenza e dunque l’offerta economica supera di pochi spiccioli i 300 mila euro. Quasi superfluo sottolineare quanto l’intervento sia particolarmente atteso dai residenti e sia indispensabile realizzarlo a regola d’arte anche in relazione al contesto di alto valore paesaggistico in cui si inserisce. L’opera in totale prevede un investimento di mezzo milione di euro, di cui 275 mila finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il resto attingendo a risorse del bilancio comunale.

La manutenzione straordinaria delle arcate riguarda la sostituzione dei parapetti attuali in calcestruzzo con nuove barriere in acciaio e legno dotate di corrimano, il rafforzamento dell’impalcato con l’integrazione di una soletta in cemento armato e il rifacimento delle pavimentazioni in asfalto.

Non mancheranno infine una nuova segnaletica stradale orizzontale e verticale e punti di illuminazione con tecnologia Led in ingresso e in uscita. Una volta espletate tutte le procedure, il cantiere e il campo base saranno allestiti nel parcheggio che si trova a valle del ponte prima del centro abitato. A breve quindi si potrebbe procedere alla consegna dei lavori che, secondo il cronoprogramma, dovrebbero concludersi nel giro di 210 giorni.