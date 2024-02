"Ponte Buriano opera strategica"

L’annuncio è arrivato nel corso della conferenza stampa relativa al piano dei ponti per la provincia di Arezzo. Tra meno di una settimana, per la precisione lunedì prossimo 12 febbraio, il presidente della Regione, Eugenio Giani, presenterà ufficialmente il progetto per il nuovo Ponte Buriano. Un’opera per la quale è stato fondamentale il lavoro bipartisan, portato avanti dai vari esponenti aretini in Regione e non solo, per arrivare ai 21 milioni di euro di fondi destinati alla realizzazione dell’infrastruttura, e che per la precisione arriveranno dal Fondo di sviluppo e coesione. "Fondi che transiteranno nelle casse provinciali non appena sarà firmata la convenzione con la Regione Toscana" ha detto il presidente della Provincia, Alessandro Polcri.

"Un intervento strategico per la viabilità aretina - ha spiegato il presidente Giani - La realizzazione del nuovo ponte, così come progettato dalla Provincia, costituisce elemento di assoluta priorità nella modernizzazione infrastrutturale dell’area. Così facendo saremo in grado di tutelare lo storico ponte raffigurato nei suoi dipinti da Leonardo da Vinci e dunque, troppo prezioso per continuare a pensarlo come snodo della viabilità attuale".