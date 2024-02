Ponte Buriano ecco i fondi. In arrivo 21 milioni di euro

AREZZO

Un altro passo in avanti verso il nuovo Ponte Buriano arriva dalla Regione Toscana o per meglio dire dall’Unione Europea. Come sottolinea il consigliere regionale del Partito Democratico Vincenzo Ceccarelli infatti sono in arrivo ben 21 milioni di euro per l’infrastruttura. Un risultato frutto del Fondo di sviluppo e coesione, ma come precisa Ceccarelli, anche di un’intesa bipartisan.

"Nell’ambito della ripartizione delle risorse europee provenienti dal Fondo di sviluppo e coesione, si è deciso di proporre di destinare 21 milioni di euro alla realizzazione di questa infrastruttura in vista dell’intesa da firmare con il Governo" spiega Ceccarelli. A questi fondi dovranno essere aggiunti altri tre milioni di euro per arrivare alla cifra necessaria per il completamento dell’opera. Ma Ceccarelli sottolinea non solo la provenienza dei fondi ma anche e soprattutto l’impegno dei rappresentanti aretini in Regione. "Queste risorse necessitano di una intesa tra Regione e Governo. La Giunta individua gli interventi che dovranno e potranno far parte dei progetti. Sono sinceramente soddisfatto di quanto è stato deciso" confessa il consigliere.

Tra l’altro i 21 milioni destinati al ponte che Leonardo Da Vinci ha reso celebre immortalandolo nella Gioconda, non sono gli unici che arriveranno nell’Aretino dall’Unione Europea grazie ai fondi di sviluppo e coesione. Già perchè come elenca lo stesso Ceccarelli sono previsti circa 15 milioni per la nuova variante della strada regionale 71 di Camucia, mentre un altro milione di euro è destinato al rifacimento della torre civica di Pieve Santo Stefano. Insieme poi ad altri interventi - messi in agenda e destinatari dei fondi - ecco che si può parlare di circa 37-38 milioni di euro riservati al territorio aretino. Soddisfatta la presidente della commissione infrastrutture Lucia De Robertis, ma anche Gabriele Veneri, consigliere regionale Fdi, a dimostrazione del lavoro bipartisan portato avanti per un’opera che riguarda il territorio aretino.

"Il prossimo passo oltre all’intesa Governo-Regione sarà quello relativo alla Pronvicia chiamata a reperire i tre milioni necessari per la realizzazione dell’opera" spiega Ceccarelli.