Ponte Buriano bis Ecco il piano da 21 milioni per liberare il viadotto È corsa contro il tempo

Che sia il ponte che sta dietro la Gioconda oppure no, Ponte Buriano resta comunque uno dei nodi viari più importanti verso il Valdarno e il Casentino. Nella settimana delle dispute con il valdarnese Ponte di Romito arriva anche la presentazione del progetto definitivo da 21 milioni per il viadotto che nascerà a poche centinaia di metri liberando l’antica opera romanica dal traffico dei meziz pesanti che ne mette a rischi la stabilità.

Il convegno organizzato dal presidente della Provincia Alessandro Polcri, dal titolo: "Ponte Buriano, una storia che guarda al futuro in modo sostenibile". Presenti l’assessore Stefano Baccelli della Regione Toscana, l’assessore Alessandro Casi del Comune di Arezzo, il Soprintendente Gabriele Nannetti. Nutrito il parterre di relatori che hanno affrontato le varie tematiche legate ai lavori.

Polcri ha spiegato il motivo dell’appuntamento in Palazzo della Provincia: "Vogliamo farne un luogo di grande attrattiva turistica e di grande valore storico naturalistico, rilanciare e promuovendo tutta l’area, partendo dal risolvere in maniera definitiva le questioni legate alla viabilità. Su Ponte Buriano ci sono tante questioni aperte che vanno dal recupero del ponte romanico fino alla realizzazione del nuovo ponte e della viabilità alternativa in sostituzione del ponte storico. Lo scorso gennaio ha preso avvio, infatti, la realizzazione del ponte-guado provvisorio, per un importo di 1,6 milioni di euro. Il ponte provvisorio sarà propedeutico per mettere in cantiere tutto il nuovo assetto viario definitivo.

Nel frattempo lo studio spagnolo Fhecor Ingenieros Consultores ha presentato il progetto definitivo che vede un costo complessivo dell’opera di 21 milioni di euro con tempi di realizzazione previsti di circa 28 mesi dall’inizio lavori, nell’ipotesi in cui verranno reperite le risorse necessarie entro la fine di quest’anno. Nei prossimi giorni sarà indetta la conferenza di servizi per la pronuncia sul progetto definitivo dell’opera.

Al termine del convegno è stata inaugurata la mostra dedicata alle proposte di progettazione nell’ambito del concorso bandito nell’aprile 2021 dalla Provincia di Arezzo. La mostra rimarrà aperta presso l’Atrio d’Onore fino al 31 maggio.