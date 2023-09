Ponte Buriano Arezzo: giovedì apre la strada bis. Ecco cosa cambia

Dal 1277 ha sopportato il peso di carrozze, carri armati, e in tempi più recenti camion e auto. Da giovedì per Ponte Buriano arriverà il meritato riposo. Entrerà infatti in azione il ponte provvisorio sull’Arno, a pochi metri dall’attraversamento romanico. Taglio del nastro per il presidente della Provincia Alessandro Polcri. Traguardo in anticipo rispetto al cronoprogramma iniziale, con la consegna dei lavori i primi di ottobre. Nelle ultime settimane c’è stata una accelerazione: asfaltatura, guardrail lungo sia l’attraversamento che le carreggiate, segnaletica orizzontale. Gli interventi sul ponte provvisorio, come abbiamo detto perché di questo si tratta, sono costati 1,6 milioni di euro. Parlando di cifre per l’attraversamento definitivo, secondo le carte presentate dallo studio incaricato della progettazione, la spesa si aggirerebbe invece intorno ai 21 milioni di euro. Cifra che dovrà essere reperita attraverso interventi ministeriali.

Il nuovo ponte è quindi pronto a ricevere il passaggio di "consegne". Giovedì il ponte della Gioconda passerà il testimone a quello ribattezzato "ponte bis". Taglio del nastro che toglierà definitamente i mezzi dal vecchio ponte che da quel momento avrà solo una funzione storica e di attrattiva per i turisti. Un ponte amato per la sua bellezza e per la sua storia di cui non si è mai smesso di parlare; anche recentemente lo storico Silvano Vinceti ha aperto un coinvolgente dibattito annunciando che quello che compare alle spalle della Gioconda nel quadro più celebre di Leonardo Da Vinci, non sarebbe ponte Buriano, appunto, ma il ponte Romito di Laterina.

Dibattiti a parte, il nostro attraversamento romanico non è più adatto ai numerosi veicoli, peso al quale era sottoposto ogni giorno da decenni. Il ponte della Gioconda ha visto veramente di tutto, dalle carrozze al traffico dei tempi moderni. Da giovedì assisterà allo "spettacolo" in disparte.