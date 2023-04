Ponte Bailey, via ai lavori Otto mesi per restaurarlo Ridarà fiato alla viabilità

di Maria Rosa Di Termine

Affidati i lavori di ristrutturazione e adeguamento completo del ponte Bailey di Montevarchi, un tassello fondamentale nel mosaico della viabilità interquartiere della città in direzione Nord. Ad aggiudicarsi l’opera in via definitiva è stata una ditta di Caserta, la "Ic Vicigrado", che ha praticato un ribasso percentuale del 19,330 sull’importo a basa di gara preventivato di circa 582 mila euro. Il rifacimento, perché di questo si tratta, dovrà concludersi nel giro di 240 giorni. L’infrastruttura, sulla carta provvisoria, era stata realizzata nel 2006 accanto alla linea ferroviaria nell’ambito della rivoluzione del traffico pensata dall’allora amministrazione comunale guidata dal sindaco Giorgio Valentini con l’obiettivo di rendere più fluido il transito dei veicoli sul tratto urbano della Regionale 69.

Per raggiungere lo scopo i tecnici incaricati di dar corpo al progetto avevano invertito il senso di marcia in alcune strade cittadine e per creare una sorta di circonvallazione all’abitato verso San Giovanni fu individuato un itinerario alternativo che dalla località Tre Case, alle porte di Montevarchi, utilizzando un piccolo tunnel sotto i binari, collegava il quartiere della Ginestra a via della Sugherella scavalcando il sottopasso di piazzale Europa.

Serviva però una struttura temporanea che venne costruita dalle squadre dell’Associazione Genieri Lombardia Specialisti Volontari della Protezione Civile. In poche ore riuscirono ad assemblare il ponte lungo poco meno di 25 metri, percorribile solo a senso unico e vietato ai mezzi che pesano più di 24 tonnellate. Il bypass, che ha al fianco una passerella pedonale creata dalle Ferrovie delle Stato negli anni ‘60 del secolo scorso, ben presto è diventato indispensabile per chi vuol evitare i semafori della ex Statale e per approdare alla Provinciale 408 Chiantigiana, trasformandosi in un’infrastruttura strategica. Per questo dopo un primo progetto del 2019 che ne prevedeva la sostituzione completa, non andato in porto, due anni più tardi la Giunta di Palazzo Varchi ha deliberato uno studio ulteriore per rifare il Bailey ex novo, insieme al percorso per chi si muove a piedi. Il motivo del primo stop fu la necessità di adattare nelle carte l’opera alle normative antisismiche più recenti. In dettaglio sono previsti gli adeguamenti delle spallette e delle fondazioni, queste ultime con l’inserimento di nuovi micropali di rinforzo, oltre all’impalcato definitivo. Capitolo risorse: il Comune potrà contare su 440 mila euro provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il municipio, infatti, è risultato beneficiario del contributo specifico ministeriale nell’ambito del "NextGenerationEU". La spesa rimanente sarà coperta da fondi comunali.