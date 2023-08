Ponte Bailey, riparte il cantiere Cambia la viabilità di Montevarchi

di Maria Rosa Di Termine

Archiviate le ferie di metà agosto, ripartirà a breve il rifacimento del ponte Bailey che collega il quartiere della Ginestra a via della Sugherella a Montevarchi. "Consegnati a inizio luglio, i lavori si sono concentrati nella prima fase sugli adempimenti preliminari – spiega l’assessore Lorenzo Posfortunato – ovvero quelli relativi allo spostamento delle reti tecnologiche dei sottoservizi", come linee e impianti elettrici e della telefonia che correvano lungo le spallette, a ridosso dei binari, sui circa 25 metri della struttura. "Si tratta di un’opera da realizzare con particolare attenzione – prosegue l’esponente di giunta – e per la quale agiamo in stretta sinergia con le Ferrovie dello Stato. Consapevoli dell’importanza di ristrutturare un collegamento essenziale per la viabilità tra i quartieri e che da troppi anni attendeva di essere sostituito, ci siamo assunti la responsabilità di intervenire".

La scelta di procedere in ogni caso, anche se vanno messi in preventivo i disagi che potranno verificarsi, è definita "coraggiosa" e l’amministratore confida che la popolazione comprenderà il valore del risultato finale: un ponte sicuro e finalmente definitivo. Del resto è emblematica la storia del Bailey, che venne installato nel 2006 come soluzione temporanea per scavalcare il sottopasso di piazzale Europa nell’ambito della rivoluzione viaria pensata dall’allora amministrazione comunale. Fu assemblato dalle squadre dei Genieri Lombardia Specialisti Volontari della Protezione Civile e da percorso accessorio è diventato la chiave per ridurre i tempi di percorrenza nella direttrice Sud-Nord e verso la Chiantigiana perché consente di aggirare il tracciato cittadino della Regionale 69. Adesso si volta pagina grazie a un investimento di 790 mila euro.

Soldi necessari per adeguare le fondazioni delle spalle e sostituire l’impalcato di 7,75 metri, creare una sezione stradale carrabile di 4 metri, un marciapiede, le rifiniture e i raccordi con la vie limitrofe. Se il cronoprogramma sarà rispettato ci vorranno 240 giorni per condurre in porto il bypass e durante questo periodo non mancheranno modiche al traffico. "Cercheremo di limitare al massimo i disagi – conclude Posfortunato – e chiuderemo il sottopassaggio del Pestello solo per qualche notte in occasione delle operazioni di sollevamento dell’impalcato del ponte e dell’attigua passerella pedonale". La viabilità nella zona in questi 8 mesi tornerà all’antico con il doppio senso di circolazione lungo la via che costeggia il torrente Dogana verso piazzale Europa.