Ponte Bailey riaperto alle auto. Chiassai: "Struttura più sicura"

Con qualche ora di anticipo è stato riaperto ieri mattina il sottopassaggio del Pestello. Il sottopasso ferroviario che collega piazza Garibaldi con piazzale Europa a Montevarchi sarebbe stato chiuso dalle 9 del 21 dicembre alle 17 di ieri, ma l’intervento di rimozione del ponte Bailey è stato più rapido del previsto. Nella notte del 22 dicembre, infatti, gli addetti hanno completato lo smontaggio completo dell’impalcato del ponte, fase cruciale nell’ambito dell’intervento di rifacimento dell’infrastruttura, un intervento da 790mila euro finanziato per 440mila euro dal Pnrr. "Grazie alla ditta Vicigrado, i gruisti, i nostri dipendenti per la professionalità e l’impegno messo nel ridurre al minimo il disagio per i cittadini con nemmeno un giorno di lavoro" ha commentato il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai scrivendo sui propri canali social.

Per effettuare l’intervento è stata messa a disposizione una gru da 300 tonnellate per sollevamenti speciali, che è stata allestita nella rampa del sottopassaggio e ha operato nelle ore notturne, per le quali palazzo Varchi ha spiegato di aver ricevuto l’autorizzazione per operare direttamente da Rfi. In largo anticipo rispetto ai tempi previsti è stata quindi ripristinata la circolazione in entrambe le direzioni. Nella giornata di giovedì il traffico veicolare da e per Pestello/Ginestra – Centro ha dovuto seguire obbligatoriamente l’arteria di via della Sugherella e i pedoni hanno dovuto utilizzare sottopassi e sovrappassi limitrofi.

Sempre l’altro ieri, queste disposizioni provvisorie hanno creato non pochi problemi agli automobilisti che si sono trovati al volante soprattutto nel pomeriggio. Lunghe code si sono infatti create nel centro di Montevarchi verso le principali zone commerciali, visto che mancano pochissimi giorni alle festività natalizie.

Ma d’altro canto, come specificato dall’amministrazione comunale, quella tra il 21 e il 22 dicembre era l’unica finestra utile per poter intervenire sulla struttura, altrimenti la prossima data autorizzabile da Rfi sarebbe ricaduta a maggio 2024.

L’allestimento del ponte risale al 2006, quando si decise di posizionare la struttura per agevolare il traffico. Ma si trattava di un cavalcavia provvisorio. Dopo tutti questi anni si è reso necessario un intervento. L’obiettivo principale è migliorare e rendere più sicura l’infrastruttura esistente nel rispetto delle normative vigenti con particolare attenzione alle azioni sismiche e ai carichi previsti per i ponti. I lavori dovrebbero terminare la prossima estate.