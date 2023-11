Ponte Bailey, da lunedì i lavori. Ecco come cambia la viabilità

di Maria Rosa Di Termine

Annunciati e rinviati a più riprese per vari motivi, non ultime le opere da compiere in sinergia con le Ferrovie dello Stato e lo spostamento delle reti tecnologiche dei sottoservizi, finalmente lunedì prossimo a inizieranno i lavori per ristrutturare e adeguare il ponte Bailey. Un rifacimento particolarmente atteso perché l’infrastruttura nata come provvisoria alla fine è diventata fondamentale per la viabilità interquartiere, visto che collega la Ginestra a via della Sugherella e alla Provinciale 408 Chiantigiana, e per bypassare semafori e code sulla Regionale 69 in direzione Nord. La sua costruzione risale al 2006 e fu uno dei cardini della rivoluzione del traffico varata dall’allora Giunta guidata dal sindaco Giorgio Valentini con l’obiettivo di alleggerire la pressione dei veicoli sul segmento cittadino dell’ex Statale. Nacque così l’attuale circonvallazione all’abitato, un tracciato che dalla località Tre Case, alla periferia Sud, utilizzando un piccolo tunnel sotto i binari, si raccorda a via della Sugherella scavalcando il sottopassaggio di piazzale Europa con la struttura temporanea, il Bailey appunto, di circa 25 metri.

Fu tirata su in poche ore dalle squadre dell’Associazione Genieri Lombardia Specialisti Volontari della Protezione Civile al fianco della passerella pedonale realizzata dall’ente ferroviario negli anni ‘60. A oltre tre lustri di distanza, però, aveva bisogno di un remake radicale. Consegnati a inizio luglio, i lavori si sono concentrati nella prima fase sugli adempimenti preliminari del progetto che prevede una serie di interventi per sistemare le fondazioni delle spallette e sostituire l’impalcato di quasi 8 metri, creare una sezione stradale carrabile di 4, un marciapiede, le rifiniture e gli innesti con la vie limitrofe. Il tutto per una spesa di 790 mila euro, 400 mila dei quali finanziati con risorse del Pnrr e il resto da fondi del bilancio del Comune.

Se il cronoprogramma verrà rispettato il cantiere dovrebbe chiudere i battenti in 240 giorni e dotare a città di un attraversamento sicuro e definitivo. In questo periodo verranno introdotte modifiche al transito per garantire la sicurezza a chi lavora e a quanti percorrono la zona a piedi o in auto. Scatteranno a partire dalle 9 del 6 novembre. Con il ponte chiuso sarà riattivato il doppio senso di circolazione, ma in modo alternato, nel tratto di via Pestello lungo il torrente Dogana compreso tra via Pacinotti e piazzale Europa, con diritto di precedenza per chi proviene da quest’ultimo e passaggio vietato ai pedoni che avranno dei percorsi dedicati. Il limite di velocità nelle zone interessate scende a 30 chilometri orari e la sosta è vietata nel reticolo viario interessato.