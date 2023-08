Ponte alle Forche, lavori infiniti: San Giovanni chiede più attenzione

Il "Comitato dei Cittadini del Ponte alle Forche", costituitosi l’anno scorso per poter gestire assieme all’amministrazione comunale gli interventi sulla viabilità del quartiere, oltre ad altri aspetti relativi all’attraversamento dei treni con le terre di scavo e alla realizzazione della pista ciclabile, esprime preoccupazione per come questi lavori, ormai da tempo, sono stati portati avanti. "Abbiamo purtroppo avuto modo - afferma il comitato - di constatare l’esecuzione dei lavori che possiamo definire "rallentato" visto che le attività procedono in maniera discontinua lavorando un giorno per poi stare fermi nei giorni successivi senza logica e diremo controllo". Passo avanti, nella scorsa settimana, è stato il ripristino dei due sensi di marcia ma anche qui i ritardi sono stati notevoli: "Finalmente la scorsa settimana è stato tolto il senso unico che era stato posto al Ponte alle Forche per l’esecuzione dei lavori e il traffico e tornato ad essere regolare, vogliamo sottolineare che la riapertura è avvenuta con quasi 50 giorni di ritardo rispetto al programmato, con i marciapiedi ancora in fase di lavorazione e quindi poco sicuri pieni di inciampi e di difficolta in particolare per chi si muove con mezzi di ausilio alla mobilità". La preoccupazione maggiore, però, come sottolineano i cittadini, riguarda un aspetto ben preciso; tra luglio e agosto, come inizialmente fatto presente dall’amministrazione comunale in alcune riunioni pubbliche, doveva essere istituito il senso unico regolato da semaforo tra il circolino Billi di Ponte alle Forche e la rotonda di Vacchereccia.

Un periodo, questo, non scelto a caso ma principalmente per evitare il traffico delle scuole e dei tanti autobus. E tra i residenti del quartiere non manca un pizzico di rabbia: "Oggi siamo a 30 giorni dall’inizio delle scuole e all’intensificarsi dei transiti dei treni previsto a settembre nulla è stato fatto in quel tratto, affermano, ci domandiamo come intente procedere l’Amministrazione e se ci sono novità circa il programma di esecuzione di questo lavoro che sta procedendo veramente in maniera poco comprensibile e con enormi disturbi alla vita del quartiere. Confidiamo che l’amministrazione decida di pubblicare finalmente il programma lavori di completamento dell’opera che doveva avvenire la prima settimana di settembre con l’asfaltatura della strada cosi come riportato dall’Amministrazione in un recente comunicato stampa ma che a noi sembra poco credibile visti i molti interventi ancora da fare".

Massimo Bagiardi