Pomeriggio culturale con Giulierini

La battaglia del Trasimeno, i suoi aneddoti e paesaggi. Un pomeriggio di incontro e confronto quello che viene proposto oggi pomeriggio nel complesso agricolo e forestale del Monte Ginezzo a Cortona. Il protagonista del pomeriggio culturale sarà Paolo Giulierini già direttore del museo archeologico di Napoli che terrà la conferenza insieme all’architetto cortonese Silvia Neri. L’appuntamento prenderà il via alle ore 16 e sarà preceduto da una visita alle 4 imponenti opere di Land art realizzate qualche settimana fa da alcuni professionisti provenienti da tutta Italia insieme alla floral designer cortonese Marilena Calbini. A raccontare il progetto e a guidare i visitatori ci penserà Silvia Vecchini. Seguirà poi l’incontro con Giulierini e Neri dal titolo: "Morire e sopravvivere al Trasimeno una strage quasi perfetta". La giornata di oggi è il secondo appuntamento del programma quinquennale del progetto regionale per la promozione e divulgazione del sito Natura 2000 di Monte Ginezzo. Qui la cooperativa La Montagna Cortonese guidata dalla presidente Caterina Cittadini, ha una delle sue sedi. Il progetto fa parte del bando della Regione denominato "Custodi della montagna toscana" per sostenere l’avvio o la riorganizzazione di attività di piccole, medie e micro imprese nei comuni montani, che a novembre dello scorso anno, tre aziende cortonesi Fattoria Brena, Alba società agricole e La Montagna Cortonese hanno firmato con il Comune di Cortona. L’appuntamento di oggi – spiegano gli organizzatori - vuole proporre una chiave diversa ed originale per fare conoscere il territorio e le sue bellezze. Le nuove sinergie tra arte e natura puntano ad un rinnovamento e originalità del marketing territoriale". La.Lu.