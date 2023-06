Polo turistico per la vallata Ecco la nuova sede

STIA

Un nuovo punto di informazioni turistiche in piazza Mazzini a Stia. Ieri mattina l’inaugurazione del polo che si si trova nella sede della ex storica edicola del paese, appositamente ristrutturata per ospitare l’attività di informazione territoriale.

La ralizzazione è avvenuta grazie a un contributo Gal, ottenuto dall’amministrazione, con l’integrazione di fondi comunali. "Il nuovo servizio va ad aggiungersi a quello già esistente a Pratovecchio nei locali del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi – ha precisato il sindaco Nicolò Caleri – Completiamo così l’accoglienza e l’informazione turistica nel territorio e lo facciamo proprio alla vigilia dell’inizio della stagione estiva. Ritengo che il turismo sia una risorsa importantissima per il nostro comune e per l’intera vallata, è quindi importante continuare a investire aumentando l’offerta e i servizi, rendendo così il Casentino sempre più attrattivo".

I servizi di informazioni saranno erogati in due modalità: da un totem automatizzato e tramite un personale dedicato (Coop OroS).

Durante il periodo estivo gli orari con la presenza del personale saranno i seguenti: venerdì dalle 16 alle 18,30, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18,30.

Il totem automatizzato è attivo 24 ore su 24 e funziona tutto l’anno. Tramite un pratico menù è possibile consultare tutte le informazioni necessarie per visitare e conoscere meglio il territorio.

Fra le opzioni disponibili troviamo una sezione dedicata agli eventi locali e ai sentieri.

Attraverso l’utilizzo dei QR Code è possibile visualizzare le informazioni anche su propri dispositivi digitali come telefoni o tablet.

Il punto informazioni è parte della rete Iat (Informazione e Accoglienza Turistica) della regione Toscana.

La rete Iat consente di mettere in connessione tutti i punti info ufficiali a livello regionale in modo da soddisfare i desideri e le necessità dei turisti, i quali sono i principali destinatari dei servizi di informazione.