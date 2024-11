Polo per l’infanzia. Opera da due milioni

Aperto il cantiere e iniziati i lavori per costruire il nuovo polo dell’infanzia a Montalto, la frazione del territorio di Laterina Pergine Valdarno. Con qualche mese di ritardo sulla tabella di marcia ipotizzata, uomini e mezzi si sono messi all’opera per edificare il plesso che avrà un costo totale di 2 milioni di euro, di cui un milione e 300 mila euro risorse destinate due anni fa al municipio dal Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. "È stato necessario un lungo periodo per gli adempimenti burocratici – ha spiegato il sindaco del Comune unico Jacopo Tassini - e soprattutto per ottenere il nullaosta da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito per procedere alla demolizione e alla ricostruzione dell’edificio che accoglierà le aule per i bambini. L’amministrazione comunale ha lavorato molto nel corso dell’ultimo anno per acquisire il via libera ministeriale". Il progetto, curato dallo studio di architettura Fumagalli e approvato nel marzo del 2023, consentirà di realizzare anche un nido pubblico. Lo stabile sarà in legno e verrà dotato di tutti i comfort per ospitare al meglio i piccoli alunni. Grazie alle soluzioni architettoniche adottate inoltre si inserirà alla perfezione nel giardino circostante, offrendo ai piccini e ai loro insegnanti la sensazione di vivere nella natura. Il commento del primo cittadino com’è logico è improntato alla massima soddisfazione: "Siamo felici di iniziare i lavori per questa importante opera pubblica. Montalto si doterà così di una struttura scolastica moderna, efficiente e funzionale. Il nuovo edificio avrà inoltre un’estetica gradevole e si sposerà perfettamente al contesto urbano che lo ospiterà. Crediamo che questo - ha concluso - sia davvero un significativo passo avanti per tutta la nostra comunità".