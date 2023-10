Polizia, proseguono i controlli straordinari

Arezzo, 24 ottobre 2023 – Proseguono i controlli straordinari del territorio in provincia di Arezzo.

L’attività effettuata nella scorsa settimana dalla Polizia di Stato e in particolare dal personale dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Sansepolcro e di Montevarchi, unitamente ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze, rientra nel piano di potenziamento dei servizi di controllo del territorio voluti dal Questore di Arezzo, Maria Luisa Di Lorenzo, in esito ai recenti Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il rafforzamento della presenza della Polizia di Stato sul territorio è stato mirato alla prevenzione dei reati predatori in genere, dello spaccio di sostanze stupefacenti ed in modo particolare al fenomeno della cosiddetta “malamovida” nel centro storico della città biturgense e in quella di Montevarchi.

Nel corso dell’attività sono state identificate 112 persone, 15 delle quali sono risultate “positive” alla banca dati delle Forze di Polizia, controllati 72 veicoli con il sistema “Mercurio”, che consente collegamenti a banche dati esterne come ACI e Motorizzazione, ed elevate 2 sanzioni al Codice della Strada.