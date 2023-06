Polizia di Stato Chiude Circolo di Arezzo per 15 Giorni Dopo Rissa con Feriti

Lo scorso fine settimana era stato teatro di una rissa con feriti e denunciati, ieri quel circolo di una traversa di via Calamandrei, è stato chiuso per quindici giorni dalla polizia di Stato. La decisione del questore, avente anche natura preventiva e cautelare a garanzia della sicurezza e dell’ordine pubblico, mira a produrre un effetto dissuasivo nei confronti degli avventori, molti con precedenti penali e comunque non nuovi a creare turbamento, che così facendo vengono privati, almeno per quindici giorni, di un luogo di aggregazione. Posto frequentato da sudamericani, conosciuto molto bene dalle forze dell’ordine per segnalazioni e richieste di soccorso. Questa volta a far traboccare il vaso, è stata la rissa scoppiata alle prime luci di domenica. Erano le 5.40 quando due ragazze hanno cominciato a litigare nel piazzale di fronte al locale. A sostegno di entrambe si sarebbero poi uniti gli amici, da lì la rissa allargata. Quattro i contusi tra cui un ragazzo di 24 anni, ferito seriamente con una bottigliata. Qualcuno ha perso qualche dente, tutti sono stati medicati al pronto soccorso del San Donato, dove il ventenne ha aggredito verbalmente e sputato addosso agli operatori sanitari. Dopo essere scappato per due volte, le forze dell’ordine lo avevano riportato indietro per sottoporlo alle cure del caso.

Ga.P.