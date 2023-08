Polifonico, l’ora della verità Sette cori in pochi punti

Al Polifonico la competizione naviga in mare aperto. La battaglia canora è tornata ieri ai livelli altissimi del passato, con complessi agguerriti e direttori carismatici, capaci di suscitare vere emozioni nell’asettica atmosfera di plastica del restaurato auditorium di via Spallanzani, orfana delle vecchie tavole del Petrarca. Abbiamo assistito a veri e propri concerti per cori misti e cori a voci pari maschili e femminili in mattinata e di musica sacra nel pomeriggio. Gli indonesiani del “The Archipelago singers” (un Brahms da sogno) e gli inglesi dell’ “Evoke” sopra le righe, ma con l’occhio fisso allo specchietto retrovisore, incalzati dagli spagnoli di Madrid, dai catalani delle Baleari, dalle donne portoghesi di Vale do Sousa, dai filippini della Palawan University e dagli svedesi impeccabilmente condotti dalla direttrice Cecilia Martin-Löf. Grinta e qualche buona chanche anche per gli italiani del Coro da Camera di Torino e del coro Musicanova di Roma. La giuria avrà il suo bel da fare, quest’anno a farla da padrona è la qualità: le assise della polifonia mondiale sono ancora ad Arezzo!

Poi in serata il brivido della Fortezza: la kermesse del popolare, la sezione del Polifonico da bagno di folla, con quattro complessi da scintille, dall’Atlantico al Pacifico, con le donne delle Baleari, i filippini, le ragazze portoghesi e gli spagnoli di Madrid: mai Cosimo I avrebbe immaginato che nella sua fortezza al posto dei cannoni sarebbero esplosi i cori. Stasera la flotta canora arriva in porto alla Caurum Hall: in mattinata con l’omaggio al grande compositore elisabettiano William Byrd nel 500° della morte e nel pomeriggio con la proclamazione dei vincitori.

Claudio Santori