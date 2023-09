Polemica sui finanziamenti. Bennati-Pd, botta e risposta sul milione "sparito"

Il Pd di Monte San Savino all’attacco, "la giunta Bennati brucia un milione di euro di finanziamenti". Il sindaco risponde, "la Regione finanzia solo i comuni rossi: ha il terrore di perdere tutto alle prossime elezioni". Botta e risposta tra i dem e il primo cittadino di Monte San Savino sulla questione dei finanziamenti. Secondo il partito democratico savinese l’amministrazione comunale ha bruciato finanziamenti per un totale di un milione di euro: "dal progetto di rimozione delle barriere architettoniche del museo del Cassero al bando di efficientamento energetico per la scuola di Alberoro fino al bando per gli impianti sportivi e quello di rigenerazione urbana". "Tutti progetti che hanno ottenuto punteggio miseri: siamo il fanalino di coda della Valdichiana, forse ci vorrebbe più umiltà e meno supponenza, più competenza e meno arroganza", esortano i democratici di Monte Savinese in una nota stampa che ha tutto la forma di una picconata nei confronti della giunta Bennati. Ma la risposta non si è fatta intendere. "La Regione finanzia soltanto i comuni amici", tuona Bennati nella sua arringa. "I finanziamenti "persi" dal comune di Monte San Savino sono quasi nella totalità erogati dalla Regione Toscana la quale, nel terrore delle amministrative 2024 e delle regionali 2025, finanzia prevalentemente, molto prevalentemente, quelli che una volta erano definiti i comuni rossi".

Il j’accuse del sindaco prosegue sugli stessi toni: "La regione Toscana usa l’erogazione di finanziamenti come strumento politico di consenso, fenomeno oggi più marcato che in passato stante il terrore di perdere tutto". Poi il primo cittadino fa anche nomi e cognomi. "I dati sono di assoluta evidenza, rivendicati dai consiglieri Ceccarelli e Robertis, che sottolineano che il bando di riqualificazione urbana ha finanziato per 1,4 milioni i comuni di Civitella, Lucignano e Loro Ciuffenna, tutti però accomunati dalla stessa appartenenza politica - spiega Bennati - la Regione ha finanziato 7 progetti nello scaglione di Monte San Savino (dai 5mila ai 20mila abitanti) tutti amministrati dal centrosinistra: di cui 5 con le elezioni comunali fissate nel 2024". Poi conclude, "nei comuni sotto i 5mila abitanti sono stati finanziati ulteriori 10 progetti, con erogazione destinata in 9 casi su 10, sempre a comuni di centro sinistra: in totale la regione ha finanziato 17 progetti di cui 16 finiti ai comuni amici".