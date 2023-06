Polcri Vincitore Dopo 60 Giorni, Il Tempo Porta Consiglio e Maggioranza in Provincia

Il tempo è denaro, diceva Zio Paperone: ma forse è anche potere. Alessandro Polcri ha aspettato 60 giorni prima di riconvocare una seduta in Provincia: il tempo ha portato consiglio e anche la maggioranza. L’esponente della Lega ha fatto marameo al suo partito, si è autosospesa e voterà per lui. Polcri ha giocato con il fuoco per sei mesi ma alla fine ha vinto. Alle elezioni ha sorpassato Silvia Chiassai coi voti del Pd: e sempre con lo stesso "scalandrino" ha avuto l’ok al bilancio, senza cui sarebbe saltato. Ieri i banchi del Pd erano vuoti e non solo quelli: il partito ha gonfiato le vele di Polcri e poi si è ritrovato a mollo. Aveva esultato a dicembre per la prima non sconfitta degli ultimi anni. Ma in classifica porta gli stessi punti di una mancata vittoria: zero.

Alpi