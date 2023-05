Polcri: scoppia il caso deleghe L’opposizione in consiglio attacca E gli equilibri tornano precari

di Lucia Bigozzi

Non è tutto oro ciò che riluce. E in Provincia la navigazione del presidente Alessandro Polcri procede a vista nonostante l’intesa con il centrodestra e il varo - dopo quattro mesi dall’insediamento - del bilancio di previsione (oltre all’ok al consuntivo firmato Silvia Chiassai). A tenere banco, nei rimbalzi tra i piani alti del Palazzo e la Sala dei Grandi è la questione degli incarichi operativi assegnati ai cinque consiglieri della maggioranza, orfana della Lega che si è messa all’opposizione. Prerogativa del presidente quella delle deleghe, ma qui si apre un "giallo" che nasconde anche una questione politica. Polcri ha distribuito gli incarichi rispettando in larga parte lo schema dell’amministrazione Chiassai e tenendo per sè i compiti che nella passata legislatura erano appannaggio della consigliera della Lega. Un "congelamento" nella speranza che il Carroccio cambi rotta. Tuttavia, l’impressione è che la separazione in casa per ora sia irreversibile. La chiusura del partito di Salvini a qualsiasi intesa con Polcri o voto in consiglio è netta, con l’unica eccezione - ribadita dal segretario provinciale Vecchi - di provvedimenti di "somma urgenza" che impattano sulle comunità. Il punto adesso è che all’assegnazione delle deleghe non è seguito, almeno finora, un atto formale.

Polcri, ai microfoni di Teletruria, fa intendere di voler coinvolgere il Consiglio con un passaggio preliminare. Considerando che le deleghe sono una sua prerogativa e dunque non dovrebbero seguire il vaglio consiliare, la mossa potrebbe essere finalizzata a sondare gli umori dell’opposizione, specie del Pd che ha votato il bilancio nello spirito della "Casa dei Comuni".

L’idea di fondo sarebbe quella di muoversi seguendo lo schema della collegialità, ovvero quelle larghe intese che Polcri vorrebbe usare come bussola. E’ un tentativo di ufficializzare le deleghe in Consiglio facendole passare come emanazione dell’assemblea per agire secondo l’ampio mandato ricevuto sul bilancio evitando così spaccature? C’è chi lo pensa ma potrebbe rivelarsi un boomerang per il presidente.

Il centrosinistra però scalpita: di fronte a una connotazione totalmente incardinata sul centrodestra potrebbe decidere uno stop al voto sugli atti che da ora in poi arriveranno al vaglio dell’assise. E qui si apre un’altra partita: quella degli equilibri di maggioranza. Se, infatti, il Pd con Patto Civico (molto critico sull’operato di Polcri) dovessero votare contro in aula, aggiungendo anche il no della Lega, Polcri non avrebbe più la maggioranza. Si creerebbe una situazione paradossale: da una parte, cinque consiglieri di centrodestra e Polcri; dall’altra sette consiglieri. E se invece la Lega, per evitare lo strappo definitivo nella coalizione, decidesse di disertare l’aula, si creerebbe una situazione di parità: sei voti a favore e sei contrari. Insomma, uno stallo.

Dai banchi di Patto Civico, la consigliera Stella Scarnicci ha chiesto l’accesso agli atti "per verificare se c’è l’assegnazione formale delle deleghe. Non valgono gli annunci letti sui social. Alla mia richiesta inoltrata venedì tramite pec, ad oggi non è seguita risposta. Vuol dire che non c’è nulla di concreto. Trovo grave e irrispettoso l’atteggiamento del presidente verso consiglieri e cittadini. Si continua nell’incertezza e nell’attesa".

Altra questione che Scarnicci solleva: "Non c’è ancora una data per il Consiglio, dall’ultimo è quasi passato un mese. Nel frattempo fa tutto Polcri? La presidente Chiassai aveva subito assegnato le deleghe, qui c’è una situazione paradossale. E la maggioranza allargata al centrosinistra che fine fa? Non credo che il Pd sarà disposto a votare sempre sì".