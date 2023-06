Polcri Ratifica Decreto, Carini Vicepresidente Provincia, Chieli e Del Barba incarichi di rilievo

Ci sono voluti due mesi ma alla fine, il decreto è stato ratificato in consiglio provinciale. Non era un passaggio obbligatorio, considerato che gli incarichi ai consiglieri sono prerogativa del presidente, tuttavia Polcri ha voluto condividere la sua scelta con il "parlamentino". Non ci sono novità di rilievo rispetto a quanto già anticipato. Nicola Carini, esponente di Fdi, era e resta vicepresidente della Provincia. Si occuperà di Rapporti con gli enti locali e assemblea dei sindaci, pianificazione territoriale, sport, protezione civile. A Laura Chieli (FdI), la programmazione rete scolastica e pubblica Istruzione; politiche giovanili e rapporti con la Consulta Provinciale degli studenti; politiche attive del lavoro e formazione scolastica e post diploma. Matteo Del Barba (civico di fede polcriana): trasporto pubblico locale e mobilità sostenibile, polizia provinciale. Simon Pietro Palazzo (OraGhinelli): sviluppo economico e sociale, politiche di coordinamento per promozione e marketing territoriale, turismo e cultura; partecipate, associazionismo e volontariato, bilancio. Marco Morbidelli (civico): manutenzione ordinaria delle infrastrutture, edilizia scolastica e patrimonio, programmazione lavori pubblici per viabilità e ponti, stazione unica appaltante.