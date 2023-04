Polcri, prova bis dell’aula Voto sul ‘bilancio Chiassai’ con l’incognita della Lega L’attesa per le deleghe

di Lucia Bigozzi

L’orologio nella Sala dei Grandi segna le 15. È l’ora X del consiglio provinciale nell’era Polcri, oggi chiamato a votare il bilancio consuntivo 2022. Cioè il lavoro fatto da Silvia Chiassai negli anni del suo mandato. La questione non è irrilevante se si considera cosa sta accadendo dal 18 dicembre in Provincia e come si è arrivati al primo ok, qualche settimana fa, sul documento di programmazione. È il centrodestra alle prese con lo strappo della Lega che rifiuta il patto con il presidente della Provincia che ha ribadito l’appartenenza alla coalizione, la volontà di governare nel segno della continuità (e dello schieramento) e la disponibilità ad allineare le elezioni del nuovo "parlamentino" (scade a fine anno) con quelle per il presidente, come richiesto dalla maggioranza del centrodestra. Un passo indietro, insomma, o di lato, dipende dai punti di vista. Oggi, come già accaduto nella precedente seduta, è lo scranno della consigliera leghista Cinzia Santoni il "sorvegliato speciale". Si presenterà oppure darà ancora una volta forfait? E se sarà in aula, voterà contro rispettando la raccomandazione del partito?

La linea dura e pura della Lega potrebbe prefigurare scenari a portata di mano, in una partita che si gioca dentro il centrodestra, con un occhio a Roma e davanti l’orizzonte delle elezioni, il prossimo anno. E non è scollegata dalla partita, la vicenda assai ingarbugliata aperta a Cortona dove la Lega suggerisce a Luciano Meoni il cambio in corsa di un assessore, ma il sindaco non gradisce ingerenze nella squadra di governo. E del resto, muovere la casella-Lega in giunta significherebbe riaprire quella di Fratelli d’Italia che in giunta non c’è ma reclama maggiore "peso" e per ora ha scelto la via dell’appoggio esterno.

A ben guardare nello schema degli equilibri in Provincia attorno alla road map di Alessandro Polcri che oggi dovrebbe chiarire anche la questione deleghe, si tengono altre partite che mettono in fibrillazione gli schieramenti. Non è immune il centrosinistra, pronto a sostenere il presidente se opterà per governo di larghe intese. I consiglieri dem hanno votato il bilancio preventivo per senso di responsabilità verso le comunità. Oggi cosa faranno? L’orologio della politica segna un nuovo start: alle 15.