Polcri, giunta senza Lega Santoni va all’opposizione Il rebus maggioranza

Lo schema cambia gli equilibri. La Lega oggi sarà in aula per l’ultimo passaggio sul bilancio di previsione ma conferma la linea "dura": nessun sostegno al presidente Polcri, fuori dalla maggioranza, no alle deleghe. Il Carroccio si mette all’opposizione, pure se lo scranno della leghista Cinzia Santoni resta incardinato tra quelli degli ex colleghi di coalizione. Il primo effetto sarà il "voto contrario a tutti gli atti politici del governo Polcri, a cominciare dal bilancio di previsione 2023", avverte il segretario provinciale Gianfranco Vecchi che lascia uno spiraglio "solo su eventuali pratiche che riguardano direttamente le questioni che impattano sulla comunità". Per il resto opposizione senza e senza ma. Ma la mossa cambia gli equilibri, a cominciare dalla maggioranza di centrodestra che, di fatto, perde un consigliere passando da sei a cinque. Sarà Polcri a riequilibrare il gap ma dovrà navigare con una maggioranza più ristretta. Cinque consiglieri di centrodestra: numero speculare agli eletti dem, ai quali si aggiunge Stella Scarnicci, esponente di Patto Civico.

Nuovi equilibri in campo? Nei numeri è l’effetto della svolta leghista a Palazzo dei Grandi, ma sui contenuti occorrerà vedere anche come si comporterà il centrosinistra. Per ora i consiglieri dem hanno votato il bilancio, cioè lo strumento di governo con cui il presidente vara il mandato (già trascorsi quattro mesi dall’elezione) ma resta da capire in che modo si articolerà nei prossimi mesi l’adesione al progetto polcriano della Casa dei Comuni. Intanto c’è un altro passaggio a scandire la giornata in Provincia. Oltre all’assemblea consiliare, si riunisce anche quella dei sindaci chiamati a pronunciarsi sul bilancio. Non è un voto con valore vincolante, tuttavia ha un duplice "peso" nello scacchiere politico e amministrativo: per Polcri sarà cartina di Tornasole utile a misurare il suo "appeal" sugli amministratori (di centrodestra e centrosinistra) e al tempo stesso, sarà termometro della maggioranza con cui dovrebbe tagliare il traguardo di fine dicembre.

Lucia Bigozzi