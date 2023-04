Polcri, effetto Lega sulla giunta All’opposizione e niente deleghe

Dentro il centrodestra, ma fuori dal governo della Provincia. La Lega non cambia e anzi, rilancia il no al coinvolgimento nella maggioranza del presidente Alessandro Polcri. E così, se la lista "Comuni per la Provincia" composta dai partiti e dalle civiche della coalizione ha deciso di sostenere Polcri, pur in un recinto politico chiaro e con un orizzonte temporale ristretto, il Carroccio resta all’opposizione. La sottolineatura, che serve anche a sgomberare il campo da congetture, possibilismi, suggestioni, arriva a ridosso della settimana nella quale Polcri affronta il "giorno dei voti" - finali - sulla partita del bilancio (preventivo e consuntivo) e del piano triennale dei lavori, ovvero la cabina di regia del suo mandato. Venerdì in agenda c’è un doppio appuntamento: la mattina l’asseblea dei sindaci (il voto non è vincolante ma è comunque un segnale politico) e i pomeriggio la seduta del parlamentino in Sala dei Grandi chimato a pronunciarsi in maniera definitiva sul pacchetto degli atti che vanno approvati entro il 30 aprile per scongiurare il commissariamento dell’ente. Che non accadrà visto il patto tra il centrodestra e il presidente della Provincia, dal quale si sfila la consigliera leghista Cinzia Santoni che esce allo scoperto e rompe il silenzio di queste settimane.

In una nota sottolinea che "la posizione presa dalla Lega in Provincia è stata più volte dichiarata dagli organi regionali e provinciali oltre che dal nostro segretario federale" Santoni cita tutta l’architettura del partito nelle sue articolazioni territoriali fino al leader Matteo Salvini per dire che no, non ci sarà alcun accordo o amiccamento sulle deleghe. Capitolo quello dell’assegnazioni di incarichi di governo ai consiglieri di centrodestra, atteso in vista della prossima seduta consiliare. "Nelle ultime elezioni del presidente della Provincia ci siamo schierati lealmente e non abbiamo cambiato idea, e non abbiamo intenzione di farlo adesso. Nonostante il sempre costruttivo dialogo con i miei colleghi del centrodestra, confermo la mia indisponibilità ad accettare deleghe o incarichi dal presidente Polcri e come consigliere provinciale militante della Lega mi colloco all’opposizione della nuova giunta provinciale".

Primo effetto: il gruppo consiliare perde un pezzo e da sei eletti scende a cinque. Basterà per gli equilibri della maggioranza di governo?

Lucia Bigozzi