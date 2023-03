Polcri convocato dal Pd "Basta schermaglie: sì al bilancio ma governi" Scintille anche a sinistra

Un chiarimento dopo la virata di Polcri sul centrodestra con la lettera ai sei consiglieri provinciali che nel quartier generale di piazza Sant’Agostino ha fatto sobbalzare dalla sedia più di un dem. Sul progetto Casa dei Comuni si era incardinato un canale di collegamento tra il presidente della Provincia e il centrosinistra, ma il "ritorno di fiamma" ha spiazzato il Pd. E il segretario provinciale Francesco Ruscelli ha chiamato Polcri alla riunione con i vertici del partito, consiglieri provinciali e sindaci, molti collegati in videoconferenza. Un faccia a faccia per capire. Polcri ha ribadito la genesi della candidatura: volare alto sopra la politica e costruire con tutti la Casa dei Comuni. Obiettivo prioritario per il presidente ma, a quanto pare, non praticabile con tutto il centrodestra, dopo il no della Lega. E’ sulle divisioni della coalizione alla quale Polcri ha rivendicato la sua appartenenza, che il Pd nella nota del coordinamento, lo sollecita "a scegliere se portare fino in fondo la sua scelta di rinnovamento della Provincia oppure tornare ai vecchi metodi".

Perché "se Polcri volesse tornare nel recinto della destra commetterebbe un errore di incoerenza e un errore strategico". Il motivo? "E’chiaro che la destra vuole la sua fine politica", affermano i dem. A Polcri dicono di portare avanti "il progetto Provincia-Casa dei Comuni, senza rivendicare cariche ma con determinazione e visione amministrativa. La stessa determinazione rivendichiamo che ha permesso una cosa che appariva impossibile: la sconfitta della presidente Chiassai e dei suoi sostenitori".

Un "ponte" che passa dal voto sul bilancio: il presidente gradirebbe un sostegno e i dem sarebbero pronti a garantirlo. Obiettivo duplice per il Pd: assicurare risposte ai territori sui progetti dentro al documento di programmazione dell’ente e incunearsi, politicamente, nella frattura del centrodestra. "In questa vicenda il Pd ha mantenuto un profilo alto per evitare che il dibattito scadesse in personalismi e rivalse, la destra al contrario continua a dimostrare faziosità, divisioni e contraddizioni. Tutte cose che non interessano i cittadini. Ciò che interessa alla nostra gente è la risoluzione dei problemi, l’apertura dei cantieri Pnrr". E’ su questo che il voto a favore arriverà anche dai sindaci dem nell’assemblea che seguirà la seduta del consiglio provinciale. "In questi momenti tanto confusi, ci sono anche coloro che, anziché contrastare la destra, provano a dare lezioni di strategia politica anche da sinistra".

Passaggio che pare indirizzato a Francesco Romizi, capogruppo di Arezzo2020 in Comune che non ci è andato morbido. " ha lesinato stoccate al Pd per il sostegno alla candidatura Polcri. "Ho rifiutato di farmi scritturare, mentre qualcuno doveva pensarci prima. Da uomo di sinistra, non ho votato Polcri e mai mi accosterò all’eventualità di un accordo prproveniente dal centrodestra. Altri, anche a sinistra, o un tempo nel Pd, la pensano diversamente e lo hanno dimostrato perorando la causa del sindaco di Anghiari. "Ora stanno tutti ricevendo il meritato contrappasso".

Lucia Bigozzi