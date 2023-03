Polcri, centrodestra verso il sì Ma vuole le dimissioni a fine anno

di Lucia Bigozzi

L’unico punto fermo era: centrodestra unito, a tutti i costi. Per il resto, nella stanza della vicesindaco Lucia Tanti, al piano nobile di Palazzo Cavallo, la luce è rimasta accesa fino a tardi e di parole ne sono uscite a fiumi nel tentativo di arrivare a una posizione comune, smussando gli angoli dei più recalcitranti. Quattro ore di confronto - a tratti serrato - tra i segretari provinciali di FdI, Lega e Forza Italia, l’area civica con in testa la lista Ghinelli e i consiglieri provinciali -, sono servite a confermare il punto di partenza ma non a sancire, definitivamente, quello di arrivo, anche se la sintesi che esce dagli spifferi di palazzo disegna una linea prevalente di disponibilità - e pure di necessità -, a un incontro con il presidente della Provincia, forse già domani. L’idea che dal vertice di ieri sera esce rafforzata è quella di non respingere l’apertura di Polcri e, di fatto, regalare il governo dell’ente al centrosinistra, aggiungendo un altro errore alla sconfitta elettorale che ancora brucia. E’ quella l’origine di posizioni più intransigenti nei ranghi della coalizione, in particolare la Lega che con il nuovo leader provincaile Gianfranco Vecchi domenica ha rotto gli argini e detto no a qualsiasi accordo con il presidente della Provincia che, da parte sua, venerdì ha scritto una lettera ai sei consiglieri di centrodestra comunicando la sua decisione: sono di centrodestra e voglio governare con voi. Al neo-presidente ci sono voluti quasi cinquanta giorni dal primo faccia a faccia con il centrodestra convocato dal sindaco di Arezzo per prendere una decisione netta. Tant’è.

Di qui la convocazione di una riunione prevista per ieri pomeriggio tra Polcri e i sei consiglieri provinciali, poi saltata perchè la rigidità della Lega e qualche perplessità tra i meloniani più oltranzisti, hanno imposto un passaggio interno alla coalizione. Ed è su questo punto, cioè evitare di consegnare la Provincia al centrosinistra, che si sono misurati "falchi" e "colombe", chi vuole rompere considerando la candidatura di Polcri in chiave anti-Chiassai un vulnus scolpito nella roccia, e chi, invece, in maniera più pragmatica, punta a ottimizzare il risultato nel momento in cui Alessandro Polcri mette nero su bianco la volontà di costruire un governo con il centrodestra, dando continuità e forza alla maggioranza uscita dalle urne consiliari nel 2021. Per questo, gli "sherpa" sono al lavoro affinchè la tela tenga, nonostante gli strappi consumati in tutta questa vicenda.

La linea Maginot è l’unità del centrodestra, è il mantra che filtra dalle stanze di Palazzo Cavallo. E una chiave per aprire la porta del dialogo è stata forgiata nella "fucina" dell’ufficio di Lucia Tanti. C’è una disponiblità, da strutturare con i contenuti, a ragionare con Polcri, magari ponendo alcuni paletti, non solo di tenuta sulle priorità di governo, ma sopratutto sull’orizzonte politico di questo cammino condiviso che ha già una scadenza, almeno nei piani del centrodestra: dicembre 2023. Il punto di caduta si chiama "riallineamento" tra la nuova elezione del consiglio provinciale (a fine anno) e quella del presidente della Provincia (oggi sfalzate temporalmente); opzione quest’ultima che passerebbe dalle dimissioni di Polcri.

E’ una delle "garanzie" che il centrodestra chiede per firmare il patto di governo.