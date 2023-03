Polcri ancora bersaglio "Candidatura, le firme vanno verificate subito" Il centrodestra rilancia

di Lucia Bigozzi

"Penso sia interesse di tutti fare chiarezza su un tema così importante", dice Gianfranco Vecchi, neo segretario provinciale della Lega che approva l’iniziativa della lista civica di magggioranza Libera Castiglioni che ha presentato un’interrogazione in consiglio comunale, a Castiglion Fiorentino, nella quale chiede al sindaco di sollecitare la verifica sulle firme a sostegno della candidatura alla Provincia di Alessandro Polcri, oggi presidente. Richiesta e quesito subito trasmessi dal sindaco Mario Agnelli al segretario generale di Palazzo dei Grandi affinchè proceda nell’accertamento degli atti. "Se le cose sono state fatte nel modo giusto, non c’è problema, ma è bene controllare", aggiunge Vecchi che non si sbilancia sull’esito finale e tuttavia osserva: "Quando e se venissse rilevato un vizio di forma rispetto a quanto previsto dalla norma, la 445 del 2000, si potrebbe profilare l’ipotesi di un invalidamento dell’esito elettorale; mi auguro che tutto sia corretto e non si arrivi a questa eventualità". Sulla stessa lunghezza d’onda Francesco Lucacci, leader provinciale di Fratelli d’Italia: "Mi sembra una giusta richiesta. Visto che si parla di aspetti non chiari, è bene che venga verificato come sia possibile che un consigliere provinciale in un solo giorno autentichi oltre cento firme in tutto il territorio provinciale". E’ il nodo al centro dell’interrogazione della civica del centrodestra castiglionese.

Del resto, Lucacci inserisce la domanda di accertamento tra le iniziative prese in considerazione dal centrodestra all’indomani della vittoria, netta, di Polcri sulla candidata alla presidenza della coalizione, Silvia Chiassai (presidente uscente). In un primo tempo, sul tavolo del centrodestra c’era l’opzione del ricorso al Tar sul calcolo ponderato di attribuzione dei voti in base a parametri demografici non aggiornati; valutazione poi archiviata definitivamente. Ma pure l’idea di un focus sulla modalità di autenticazione delle firme a sostegno della candidatura Polcri è "sempre stato un tema condiviso", sottolinea Lucacci.

Sul piano politico, auspica "che le regole siano state rispettate in primis da chi ne richiama il valore".

In filigrana, anche questa vicenda conferma un certo raffredamento nelle relazioni tra la coalizione e il presidente della Provincia, anche perchè - è il mood interno - si attende una risposta da parte dell’inquilino di Palazzo dei Grandi dopo il vertice (oltre un mese fa) con gli esponenti del centrodestra convocato dal sindaco Alessandro Ghinelli. Occasione di chiarimento ma anche di verifica delle condizioni per ipotizzare una collaborazione politico-istituzionale, il cui esito finale, però, è rimasto in sospeso.

E’ anche per questo che dai ranghi leghisti Vecchi sollecita il presidente della Provincia a "spiegare in maniera concreta il programma di governo che intende realizzare", mentre c’è chi rinfocola la questione delle deleghe e si predispone "in vigile attesa".