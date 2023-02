Podere Rota, Vadi: "Scriviamo la parola fine"

di Massimo Bagiardi

"Non sussistono le condizioni ambientali necessarie per autorizzare l’ampliamento della discarica di Podere Rota". E’ ferma, decisa, la presa di posizione del sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi che il prossimo 23 febbraio, nella conferenza dei servizi, farà istanza alla Regione Toscana per chiedere l’archiviazione del Paur - provvedimento autorizzatorio unico regionale - circa l’ampliamento della discarica. Tale progetto, che riguardava rifiuti speciali non pericolosi, fu presentato alla Regione Toscana da Csai nell’ottobre del 2020, mentre l’apertura del Paur risale al 21 gennaio 2021, ormai due anni fa. "In questi due anni – ripercorre il primo cittadino – si sono susseguite numerose convocazioni, da parte della Regione Toscana, della prima conferenza dei servizi, sistematicamente annullate e rinviate". La prima convocazione risale al 12 ottobre del 2021, fu rinviata successivamente al 23 febbraio del 2022 quando, cinque giorni prima, Csai presentò alla Regione istanza di sospensione del procedimento per un massimo di sei mesi decorso tale termine, in assenza di ulteriori comunicazioni da parte del proponente, sarebbe stata disposta d’ufficio l’archiviazione del procedimento come da comunicazione della Regione Toscana: "La Regione – continua il sindaco – accolse la richiesta di sospensione che anche noi, come Comune di San Giovanni Valdarno, avevamo avanzato per le vie formali, a seguito dei rilievi di Arpat Arezzo sulla potenziale contaminazione delle acque sotterranee". Ciononostante, prima della scadenza, senza il "placet" della Regione Toscana, il 2 agosto 2022, Csai chiese una ulteriore sospensione di altri sei mesi e, dopo l’estate, altri due nuovi rinvii, volti ad acquisire gli esiti del procedimento di bonifica relativamente alla questione del superamento delle soglie di contaminazione in alcuni piezometri della rete di monitoraggio della discarica. L’11 e il 26 gennaio scorsi sempre la Regione Toscana invia due nuove comunicazioni sia al comune di Terranuova Bracciolini che alla Csai su di una richiesta di informazioni sulla bonifica in corso e sulla tempistica del procedimento stesso. "Tempi ancora lunghi, afferma la Vadi, che non giustificano che rimanga ancora aperto, senza certezze, il Paur iniziato nel Gennaio del 2021.

La conferenza dei servizi prevista il 23 febbraio non può non tenere conto del fattore tempo, ancora sono necessari altri sei mesi e forse anche più di sei mesi per mettere a punto il piano di caratterizzazione dell’area rispetto alla potenziale contaminazione delle acque sotterrane. Inoltre, se i dati che Arpat riporta nel Ria 2019 e 2020 ma anche nel Ria 2021 e 2022 diffusi a fine gennaio di quest’anno venissero confermati, allora sarebbe necessario intraprendere le procedure di bonifica dell’area e questo renderebbe, di fatto, impossibile procedere all’ampliamento".

L’auspicio è che, finalmente, possa essere messa la parola fine a questa annosa questione che si protrae da troppo tempo: "Dopo quasi tre anni, una inchiesta pubblica molto partecipata e sentita, una lunga battaglia che ha visto protagonisti i sindaci del Valdarno, le associazioni del territorio, i cittadini, sono fiduciosa - conclude il sindaco - che possa concretamente realizzarsi l’obiettivo, per noi prioritario, della chiusura definitiva della discarica di Podere Rota, attiva da oltre trent’anni".