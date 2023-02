Podere Rota, storia infinita: oggi il vertice

di Marco Corsi

Questa mattina prenderà il via in Regione Toscana la conferenza dei servizi che dovrà analizzare il progetto di ampliamento di Podere Rota, legato ai rifiuti speciali. Progetto presentato dalla Centro Servizi Ambiente Impianti. Molti gli attori in campo, tra cui l’Arpat e gli enti locali coinvolti. Inizialmente il procedimento si sarebbe dovuto tenere il 10 novembre, poi spostato al 7 dicembre e adesso al 23 febbraio, la data del via ufficiale.

Quello della discarica è uno dei temi che più hanno contraddistinto il dibattito, anche politico in Valdarno negli ultimi anni. E le posizioni sono rimaste le stesse. Fortemente contrari all’ampliamento rimane soprattutto il Comune di San Giovanni, quello più vicino, in linea d’aria, al sito. Il sindaco Valentina Vadi ha chiesto ufficialmente che il procedimento autorizzatorio venga archiviato. "Il Paur – ha detto - è aperto da oltre due anni, ancora sono necessari altri sei mesi e forse anche più di sei mesi per mettere a punto il piano di caratterizzazione dell’area rispetto alla potenziale contaminazione delle acque sotterrane.

Inoltre, se i dati di Arpat diffusi a fine gennaio di quest’anno venissero confermati, allora sarebbe necessario intraprendere le procedure di bonifica dell’area e questo renderebbe, di fatto, impossibile procedere all’ampliamento. Per questo – ha spiegato - faremo formale istanza alla Regione Toscana di archiviazione del progetto di ampliamento della discarica di Podere Rota e con questa istanza il Comune di San Giovanni si presenterà oggi alla prima conferenza dei servizi".

Secondo Vadi la Regione Toscana deve tenere conto e prendere atto che, dopo due anni, non sussistono le condizioni ambientali necessarie per autorizzare l’ampliamento della discarica. Sulla stessa lunghezza d’onda il Comitato Vittime di Podere Rota, per il quale "non sono bastate tutte le osservazioni tecniche, le prese di posizione degli amministratori locali, dei tanti cittadini, comitati, associazioni, forze politiche, una interminabile inchiesta pubblica dove si sono espressi in tantissimi contro la richiesta di ampliamento".

Anche Fratelli d’Italia, in queste ore, ha espresso dissenso. "La Regione dica no al potenziamento della discarica, aveva promesso che l’avrebbe chiusa. In realtà si sta lavorando per l’ampliamento per i rifiuti speciali, che, in realtà, non sarebbero altro che rifiuti ordinari che ricevono una classificazione diversa dopo un determinato trattamento", hanno detto i consiglieri regionali di FdI Gabriele Veneri e Alessandro Capecchi. Compatto il Movimento 5 Stelle, con le critiche del capogruppo in consiglio comunale a San Giovanni Tommaso Pierazzi, mentre anche il sindaco di Montevarchi, in queste prese di posizioni trasversali, ha detto no.

Per Silvia Chiassai Martini appare chiaro che la Regione Toscana non voglia rinunciare all’ampliamento della discarica, poiché l’impianto è ritenuto indispensabile per lo smaltimento dei rifiuti soprattutto dell’area fiorentina.

"E’ evidente il completo fallimento delle politiche regionali in materia e il volontario sfruttamento del nostro territorio per non creare dissenso su Firenze e zone limitrofe – ha tuonato – Oggi, il Comune di Montevarchi parteciperà alla prima riunione della Conferenza dei Servizi continuando ad avere una netta posizione di contrarietà al progetto".