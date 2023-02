Podere Rota, l’allarme: "Altri rifiuti in arrivo?"

di Massimo Bagiardi

Dopo le recenti dichiarazioni del sindaco di San Giovanni Valentina Vadi, che chiederà nella prossima conferenza dei servizi del 23 febbraio l’archiviazione del Paur sull’ampliamento di Podere Rota, il gruppo dei cittadini che si schiera per la chiusura del sito di rifiuti esce, nuovamente, allo scoperto anche per la notizia di questi giorni che la Regione ha aperto un procedimento autorizzativo per la realizzazione, proprio a Podere Rota, di un nuovo impianto di trattamento di rifiuti liquidi, ovvero il percolato la cui pericolosità fu al centro di una polemica la scorsa estate, quando alla stazione di San Giovanni rimasero in stallo per diversi giorni, per un motivo non del tutto programmato, ben 16 carri ferroviari con copertura telonata contenenti 32 container di rifiuti urbani provenienti dalla Campania e diretti verso l’Austria. Un altro aspetto che fa alzare il tasso di preoccupazione, come se non fossero bastati tutti i problemi e le conseguenti manifestazioni che non solo i residenti a nord di San Giovanni ma un’intera collettività valdarnese stanno portando avanti ormai da tanti anni senza, per il momento, aver trovato una soluzione che chiuda definitivamente questa querelle: "La storia di Podere Rota non vede mai fine - afferma il comitato "Vittime Podere Rota" - anzi si vedono aprire sempre nuove strade che girando intorno agli ostacoli portano sempre nell’unica direzione: quella di continuare a sfruttare questo territorio e a fare business".

principale del momento riguarda proprio l’ampliamento della discarica del quale, con prese di posizioni forti, se n’è tornato a parlare negli ultimi giorni: "Nonostante le ampie proroghe concesse a CSAI, gestore della discarica, la Regione Toscana avvia ugualmente la Conferenza dei servizi sul progetto di ampliamento della discarica di Podere Rota e convoca per il 23 febbraio la prima riunione invitando ad esprimere un parere tecnico motivato, una estesa platea di organi istituzionali, tra i quali emerge la città metropolitana di Firenze.

Non sono bastate tutte le osservazioni tecniche, le prese di posizione degli amministratori locali, dei tanti cittadini, comitati, associazioni e forze politiche. La Regione chiama la provincia e tutti i comuni a esprimere un parere tramite le proprie strutture tecniche e stabilisce, che qualora un ente non partecipi e proponga una valutazione tecnica, badate bene tecnica, che sia un "dissenso non motivato", verrà considerato come un assenso. Per questo gridiamo ancora basta con lo sfruttamento del nostro territorio". Ecco le loro richieste finali, che suonano più come appelli data la situazione sempre più preoccupante col passare dei giorni: "Che tutti gli amministratori virtuosi dei comuni e alla provincia si adoperino con ogni mezzo per impedire che vengano approvati i progetti presentati da Csai, bonificare al più presto il sito contaminato e dare respiro al nostro territorio martoriato da decenni di rifiuti e contaminazioni.

Gli organi come Arpat e Usl continuino a tener duro nelle loro posizioni e a far valere i propri pareri e a resistere alle pressioni e alle forze politiche, affinché si adoperino a livello Regionale, per potenziare le risorse di Arpat e riconoscere a questo ente fondamentale per il nostro ambiente il dovuto rispetto e autorevolezza che ci sembra, soprattutto in questa circostanza, siano troppo spesso venuti meno".