Poco personale, pochi tavoli Locali, mancano camerieri Frenata sugli spazi esterni E c’è chi apre agli over 50

di Alberto Pierini

"Per ora non abbiamo messo fuori neanche un tavolo: il personale non basta". Gabriella Bianchi e Lara Lodovichi sono entrate in punta di piedi nella rivoluzione del centro. Da venerdì ogni fine settimana via Roma chiude al traffico, fino all’anno scorso era un segnale di "tana libera tutti". I tavolini cominciavano a crescere e moltiplicarsi. Quest’anno frenano. "Cerchiamo camerieri ma non si trovano: di aretini non si presenta nessuno, stranieri qualcuno sì, e li prendiamo, ma non sempre conoscono la lingua" spiegano le gestrici del Cantuccio, uno dei locali di punta in centro.

E pensare che la domanda cresce: l’ultimo weekend della Fiera è andato con il vento in poppa, ma per ora tutti i ponti o i mezzi ponti hanno visto le code davanti ai ristoranti, compreso il loro. "E’ chiaro che dei tavoli fuori li metteremo ma pochi rispetto agli altri anni: a meno di non riuscire a trovare il personale che manca". Nessuna delle due drammatizza, i vuoti della pandemia e del lockdown sono troppo recenti per aggravare i toni. Però il problema esiste, esiste tutto.

"La principale obiezione è sul lavoro del sabato e della domenica, sembra diventata una diga insuperabile". Che fino a qualche anno fa sarebbe stata impensabile e non solo da loro. Bastava non un cartello ma un passaparola: si creava la coda davanti alla porta. Posti contesi, ora del tutto ignorati.

I numeri del fenomeno non sono mai stati misurati esattamente, la domanda di lavoro corre su canali privati e sull’iniziativa personale. Però gli indizi ci sono. L’ultimo rapporto excelsior individua le esigenze in provincia sul fronte dei servizi a ridosso delle quattromila persone. Il 50% quasi esatto degli 8150 addetti che potrebbero trovare spazio e posto da qui alla fine di giugno. E’ chiaro che i servizi non vivono di soli locali o solo terziario: ma quest’ultimo disegna una fetta prevalente della torta, almeno oltre duemila persone. E al di là dei numeri non c’è messaggio più chiaro di chi cammina in centro e rimbalza da una richiesta di lavoro all’altra. In genere il grande accusato è il reddito di cittadinanza ma l’impressione è che la partita sia molto più ampia. Durante la pandemia la chiusura delle attività aveva spinto molti a pescare altrove e a questo punto non tornano indietro.

E certi mestieri, compresi cuochi e camerieri, vengono percepiti come stagionali: e in parte lo sono, il personale si allarga e si stringe secondo le stagioni. Di fatto perfino Patrizio Bertelli alla "Buca di San Francesco" fa fatica a reperire un aiuto cuoco e un cameriere. E dopo l’artigianato anche qui si allargano le maglie dell’età. "Sono disposto a considerare senza problemi anche quarantenni e cinquantenni" risponde Mauro Ghinassi dal Nabòo. Che intanto i suoi tavoli fuori è pronto a dispiegarli: se non altro per ottimismo.