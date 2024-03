Poca pioggia e troppa afa. Il clima è da metà classifica

Da noi piove poco, subiamo eventi estremi e ondate di calore. Arezzo è 60esima nella classifca italiana del clima stilata da Il Sole 24 ore. Un balzo in avanti di 8 posizioni rispetto ai dati 2022. Questo l’indice con cui si piazzava anno scorso la città con un punteggio di 574,5. La classifica delle province è aggiornata con i dati di 3bmeteo relativi al decennio 2013-2023, e viene utilizzata ogni anno nell’indagine della Qualità della vita per raccontare in quale delle 107 città capoluogo si viva meglio dal punto di vista climatico, in base a dieci parametri che misurano le più frequenti condizioni di "bel tempo". I dieci indici che compongono la graduatoria finale sono stati scelti ed elaborati dalla redazione del Sole 24 Ore e validati dal team di esperti meterologici di 3bmeteo. Dieci appunto i parametri che rilevano altrettante condizioni meteorologiche nel periodo 2013-2023. E se Arezzo è alla posizione 60 per il clima in generale, scende alla 74esima posizione analizzando le piogge. Da noi piove poco considerando i giorni annui in cui piove con accumuli maggiori a 2 mm in almeno una fascia oraria. In questa classifica alcuni indicatori sono considerati positivi (più alto è il valore migliore è la performance della città) altri negativi (più basso è il valore meglio è). Così punto critico restano anche nel 2023 gli “eventi estremi” i giorni con accumulo di pioggia maggiore a 40 millimetri per fascia esaoraria: siamo 22esimi. Scendiamo alla posizione 86 per la voce ondate di calore, gli sforamenti all’anno maggiori di 30°C per 3 giorni consecutivi. Il clima migliore in Toscana e uno dei migliori in Italia è a Livorno che si piazza sesta in Italia, soprattutto perchè nella città e non si soffre né il caldo né il freddo. Nella classifica regionale seconda è Grosseto, la 18esima in Italia dove si vive meglio dal punto di vista climatico. Siena è al 28esimo posto, al 46esimo posto si trova un’altra provincia toscana, Pisa, quindi Massa Carrara, 56esima in classifica, e Arezzo, 60esima. Seguono Firenze, al 65esimo posto, Prato al 66esimo, e Pistoia al 67esimo. Fanalino di coda tra le città toscane è Lucca, che si piazza 74esima in classifica. Firenze è tra le città più calde della regione, al 100esimo posto per ondate di calore. È Bari invece la città con il miglior clima in Italia, al primo posto della nuova edizione dell’indice del clima