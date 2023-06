Pnrr, l’ora del varo: lanciati i bandi Subito il Gioco del Pallone e le Mura Dieci interventi al via entro l’anno

Pnrr: l’acrostico dei sogni, l’abracadabra del futuro comincia ad accendere i motori. Da una parte la Asl ha già lanciato da tempo alcuni dei cantieri che trasformeranno la cittadella sanitaria, trasformando la zona del Pionta. Dall’altra il Comune accompagna al traguardo una lunga gestazione oltre la quale potrebbe nascondersi il cambiamento della città.

"Alcuni bandi hanno già i loro vincitori, altri stanno partendo: sono tutte opere i cui lavori prenderanno il via entro l’anno". Alessandro Casi (foto a destra) galleggia tra carte millimetrate e progetti che invadono la sua scrivania di assessoe, sia pur ordinata in perfetto stile ingegnere. E annuncia che la nave va. E in barba alla scaramanzia ne indica anche le date.

"Le ditte sono pronte a partire sia al Gioco del Pallone che sulle mura di Fra’ Guittone": a settembre ma comunque dietro l’angolo. Nel primo caso si tratta di trasformare l’area fuori Trento e Trieste in una risorsa: una salita elegante a Colcitrone, spazi di verde, l’ampliamento del parcheggio. Nel secondo si va in continuità con i lavori in corso al Poggio del Sole. Sistemando la cinta muraria che scende verso piazza della Repubblica, facendo del muretto un muro serio, con ringhiera tipo quelle della Fortezza. Sembra niente, sono tre milioni complessivi . Ai quali in futuro seguiranno quelli alle mura nel piazzale dell’autostazione e più avanti nella zona Eden.

Stesso trattamento ma con partenza immediata per le mura intorno alla ex Bastanzetti, ormai Casa dell’Energia. Sarà una mossa finalizzata anche ad allargare il parcheggio, verso l’area dell’ex distributore di benzina in via del Rossellino: un milioncino e passa la paura.

Poi la stagione delle piazze. Ce ne sono due ad aspettare la bacchetta magica del Pnr: piazza Giotto e la piazza di Saione. Tre milioni complessivi, un doppio intervento quasi gemello: ridisegnare la centralità urbanistica delle due chiese, rafforzarne il verde e l’accoglienza. Nel caso del Giotto anche moltiplicando i parcheggi: ma non lì e non subito, la location è quella di via Tiziano.

Poi ecco il turno di San Clemente: un percorso anche per auto interno alle mura, destinato a sfociare al palasport di San Lorentino, secondo gli ingredienti verde e parcheggi. Le gare corrono sulla base di un prologo: la manifestazione di interessi completata, chi era interessato si è fatto sotto, poi l’invito alle singole contese.

Parte anche l’operazione orto creativo: fagiolini e pomodori? No, il futuro centro per la musica a Pescaiola, al posto dell’ex ortofrutticolo. Primo passo il parcheggio, le demolizioni e l’allestimento dell’auditorium. Quindi la Cadorna. Non ancora il centro per l’impiego, sarà costruito abbattendo la palazzina comando, ma il rilancio della palazzina a "L" delle scuole, dietro lo sportello unico. E il via al nuovo nido di via Colombo.

Nel mare del Pnrr c’è anche una scialuppa anomala: il braccetto dal parcheggio del Cavallo alla Catona per spegnere il semaforo di via Tarlati, quello delle code. Era un’idea della vecchia giunta e la nuova prova a realizzarla. Sperando di non fermarsi all’ultimo rosso.

Alberto Pierini