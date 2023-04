Pnrr, il varo dei cantieri Rivisti i prezzi dei lavori: a maggio partono le gare

di Alberto Pierini

Pnrr: è la parola magica che ha ufficialmente pensionato abracadabra. Da almeno due anni risuona, come un mantra, dalle sale del Governo a quelle delle Province, dai comuni a mille enti privati. Ora si tratta di vedere se la formula è davvero magica. Perché siamo arrivati, dicevano i vecchi aretini, lì "dove il pan si coce".

Domani arrivano in consiglio comunale gli adeguamenti dei prezzi sui cantieri più importanti del Comune targati Pnrr. Si sa, adeguamenti è un’altra parola in maschera: nasconde aumenti spesso pesanti. In totale si parla di quasi tre milioni di euro. Ogni singolo intervento, per la spirale dei prezzi che ha coinvolto in un vortice le materie prime, costerà il 10% in più. E almeno quel 10% sarà coperto dallo Stato. La legge che ha tenuto conto degli "scontrini" reali e vuole evitare che il Pnrr, già un formaggio dai mille buchi, non affondi prima del varo.

La mossa diventa però potenzialmente un volano. Con l’adeguamento dei prezzi si completa il mosaico. "E’ il passaggio – conferma l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Casi – che ci consentirà di far partire i bandi entro maggio". Le gare d’appalto appese all’ennesimo ritocco del piano triennale delle opere pubbliche.

E’ un piano ultimamente modellato con il Pongo: ricordate? Una massa morbida che prendeva tutte le forme del mondo e le cambiava in corsa. Così la carta dei lavori, quasi un appuntamenti fisso per le sedute del consiglio.

La trasformazione dei prezzi ha un costo complessivo di due milioni e 900 mila euro. All’interno ci sono valutazioni che diventano vertiginose: ad esempio la nuova scuola media Cesalpino, che comporta la demolizione dell’attuale palazzina e la sua ricostruzione, sfiora ormai gli 8 milioni di euro. E lì intorno non va meglio. Perché ad esempio la riqualificazione dell’area Cadorna lievita di quasi 400 mila euro: si parla della ristrutturazione della palazzina A sui due lotti. Trecentomila euro serviranno a cambiare San Clemente, duecentomila per l’ex mercato ortofrutticolo e il famoso progetto che vede tra le firme i Negrita e la Woodworm. E cresce anche il costo dei Giardini Porcinai, un altro cantiere atteso da anni e sospeso a lungo per risolvere i problemi progettuali che si erano posti: tra il taglio, poi scongiurato, dei lecci e l’uso del corten, ovvero l’acciaio, nelle rifiniture, altrettanto saltato.

Ma a questo punto ad interessare è l’uscita dal porto del Pnrr. Quali i progetti che sono pronti alle gare d’appalto e quindi alla partenza dei cantieri? Il primo, dicevamo, è il rifacimento di piazza Giotto: tutto lo spazio, la demolizione delle attuali aiuole e della fontana. E manca ancora un anello decisivo, la soluzione per i posti macchina. Con il voto di domani il Giotto è raggiunto sulla linea di partenza da tanti altri progetti. La riqualificazione della Cadorna, in ballo tra l’altro il nuovo centro per l’impiego, lo sfondamento su via Garibaldi e il punto ristoro all’ex corpo di guardia.

Quindi la riqualificazione di San Clemente, con la strada diretto fino a San Lorentino. Il polo ex ortofrutticolo. Le piste ciclabili sotto la rotatoria sulla Setteponti, in via Vingone-via Tortaia, da via Croce all’ospedale e in via Fiorentina. E ancora tutta l’area del Gioco del Pallone (con i gradoni fino quasi a Colcitrone) e le scuole: la costosissima Cesalpino e il nido di via Masaccio. Pnrr: basterà la parola?