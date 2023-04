Pnrr, 4 milioni per il golf Il sindaco: "È uno spreco? No, una grande occasione"

di Federico D’Ascoli

"Una notizia falsa e fuorviante". Il sindaco di Cavriglia Leonardo Degl’Innocenti o Sanni non usa giri di parole per definire il servizio de "L’aria che tira" su La 7 in cui si parla del golf club Le Miniere e dei 4 milioni di finanziamento che l’amministrazione comunale valdarnese ha ricevuto con il Pnrr. Strumento sul quale si stanno concentrando le polemiche dopo che i fondi sono stati richiesti anche per il restauro di strutture sportive come gli stadi di Firenze e Venezia. La trasmissione di Myrta Merlino ha suddiviso i 4 milioni complessivi ottenuti da Cavriglia per il campo da golf comunale per le sei buche in più: sono 666 mila euro a buca che faranno de Le Miniere un campo dove si potranno disputare competizioni internazionali. Il sindaco ha detto in tv che quei soldi "da buon padre di famiglia, li avrei destinati in altri settori più importanti". Ora corregge il tiro e parla di tagli che hanno decontestualizzato le sue parole.

Sindaco, dal servizio di La 7 sembra che lei critichi lo stesso finanziamento che ha ricevuto...

"Premetto che la troupe televisiva è stata qui più di due ore, giovedì scorso, ma alla fine di quello che abbiamo detto io e Paolo Parigini, il presidente del golf club, è andato in onda appena un minuto. Comprendo che sul tema Pnrr il governo sia sotto tiro e si cerchino storie per raccontare i paradossi sull’utilizzo dei fondi ma i tagli al mio parlato hanno stravolto il senso del mio discorso. Non rinnego quello che ho detto ma va contestualizzato in un progetto che farà nascere a Cavriglia una struttura di livello internazionale che porterà turismo, riqualificazione ambientale e tanti posti di lavoro".

Ci spiega bene come saranno utilizzati i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza?

"Vorrei precisare innanzitutto che siamo stati semplicemente scelti dalla Federazione italiana golf che aveva ricevuto una serie di finanziamenti per la riqualificazione delle strutture a livello nazionale. Mi faccia aggiungere che i nostri uffici comunali hanno poi una capacità di ricezione delle risorse molto importante, ricordo i 20 milioni che abbiamo ottenuto per riqualificare l’antico borgo di Castelnuovo dei Sabbioni".

Entriamo nello specifico...

"Subito: i 4 milioni sono così suddivisi: un milione per la rotatoria, la sistemazione strada di accesso e i parcheggi, 2,2 milioni per la realizzazione di una club house e per le nuove buche con un ribasso d’asta complessivo per i due appalti da 750 mila euro".

Insomma, lei dice: tanto rumore per nulla.

"Credo che in mezzo alle molteplici difficoltà che stanno emergendo a livello nazionale per l’utilizzo dei fondi Pnrr noi siamo una realtà virtuosa perché li stiamo mettendo a frutto nei tempi previsti. Il campo da golf è un’opera fondamentale che inizierà entro l’estate e si concluderà entro il 2025. L’opera permetterà di unire l’area mineraria che sarà recuperata a partire da quest’anno con la zona del futuro Parco dello sport vicino a Cavriglia".

Una capacità di attrarre risorse non comune, la vostra.

" Nel complesso, tra investimenti pubblici e privati, in questi anni a Cavriglia saranno spesi 220 milioni di euro circa per il rilancio e il recupero complessivo di tutto il territorio per lo sviluppo dell’intero Valdarno e della Toscana".