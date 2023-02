Pluripregiudicato latitante sorpreso in piazza Guido Monaco

Polizia di Arezzo

Arezzo, 28 febbraio 2023 – Ieri pomeriggio due ispettori della Questura di Arezzo, liberi dal servizio ed in abiti civili, transitando in piazza Guido Monaco hanno notato un uomo seduto sulle panchine insieme ad altre persone.

I due poliziotti hanno riconosciuto immediatamente e senza alcun dubbio un pluripregiudicato cinquantenne italiano, sul quale pendeva da alcune settimane un ordine di cattura emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Arezzo.

Dopo aver provveduto a mettere in sicurezza l’uomo, con l’ausilio di un equipaggio della Squadra Volante, lo hanno accompagnato in Questura dove è stato formalizzato l’arresto e successivamente è stato trasferito in carcere.